3차전 5볼넷 극악의 제구력으로 패전 멍에 쓴 KT 소형준 “화나고 분하다. 내일부터 불펜으로 던져 만회하고 싶어” [대구 KS 4차전 프리뷰]

[대구=남정훈 기자] “자다 깼다, 자다 깼다 한 것 같아요. 내일(5차전)부터는 불펜으로라도 나가겠습니다”

KT와 삼성의 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 4차전이 열린 7일 대구 삼성라이온즈파크. 경기 시작에 앞서 전날 3차전 KT 선발이었던 소형준이 취재진 앞에 섰다. 소형준은 3차전에서 2회까지 3피안타 5볼넷으로 극악의 제구력을 보이며 넉점을 내줬다. 3회부터는 영점이 잡힌 듯 6회까지 무피안타 무4사구 6탈삼진의 퍼펙트 피칭을 펼쳤지만, KT는 소형준이 1,2회에 내준 넉 점의 여파를 이겨내지 못하고 1-5로 패하며 시리즈 전적 1승2패로 몰렸다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, KT 선발 소형준이 2회 연속 볼넷을 허용한 뒤 숨을 고르고 있다. 뉴스1

옅은 미소로 몰린 취재진을 맞이한 소형준은 “웃는 사진은 찍으면 안 될 것 같다”라고 입을 뗐다. 어제 2회까지 도대체 무슨 일이 있었던 것이냐 묻자 소형준은 “경기 초반에 ABS에 한 두 개 물려서 스트라이크 판정을 받을 수 있었던 게 안 물렸던 게 컸던 것 같다. 볼 카운트가 몰리고, 라팍이 홈런이 많이 나오는 타자 친화적 구장이다 보니 장타를 맞지 않으려고 생각하다보니 스스로 어려운 경기를 했던 것 같다”라면서 “2회까지 줄 점수 다 주고나니 최대한 점수를 안 주겠다라는 마음으로 던졌던 것 같다. 결국 장타 허용에 대한 부담감 때문에 제구력이 흔들린 경기였다”라고 설명했다.

경기 중간 중간 제춘모 코치와 이야기를 나눴던 내용을 묻자 “상체가 조금 빠르게 나왔던 것도 있고, 손이랑 하체가 턴할 때까지 손이 기다려줘야 하는데, 같이 턴하면서 원하는 곳으로 투구가 안 됐던 것 같다. 투구 밸런스에 대한 얘기를 많이 나눴다”라면서 “3회부터는 커브와 스위퍼를 던지면서 조금씩 영점이 잡혔던 것 같다. 커브를 시즌 때 많이 안 던졌다보니 2회까지는 커브를 던지기에는 부담스러운 상황이었다”라고 들려줬다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, KT 선발 소형준이 2회 연속 볼넷을 허용한 뒤 숨을 고르고 있다. 뉴스1

소형준은 기본적으로 제구력이 좋은 투수다. 올 시즌 정규리그에서 한 경기에 가장 볼넷을 많이 내준 게 2개였을 정도다. 그만큼 전날 3차전은 소형준에겐 극히 이례적인 투구였던 셈이다. 전날 기온이 많이 떨어져 추웠던 게 제구력에 영향을 미쳤느냐 묻자 “그건 다 핑계죠. 제가 1,2회에 조금 더 빨리 영점을 잡았다면...타이트하게 경기가 갈 수 있었는데, 그래서 경기를 패했던 것 같다”라고 답했다.

이대로 가만히 있을 순 없다. 소형준은 시리즈를 수원으로 끌고가기 위해 5차전부터는 자원해서 불펜대기를 하려고 한다. 그는 “팀에 도움이 될 수 있다면 내일부터 코치님께 던질 수 있다고 말씀드렸다. 내일 저를 쓰고 안 쓰고는 감독님과 코치님의 결정이다”라고 결연한 의지를 드러냈다. 3차전에서 105구를 던졌는데 하루만 쉬고 나가도 괜찮느냐 묻자 “지금은 그런 걸 따질 때가 아닌 것 같다”고 말했다.

3회부터는 구위가 정말 좋았다는 위로도 소형준에겐 그리 크게 와닿지 않았다. “그래도 이미 경기가 넘어간 상황이라 큰 의미가 있나 싶습니다. 그저 수원으로 돌아가서 선발이든 불펜이든 맡겨진다면 무조건 마운드에 올라서 던지고 싶은 마음뿐입니다. 화도 나도 분하기도 하고, 좋은 경험이라고 치기엔 너무 비싼 경험인 것 같다. 다음에 기회가 올지는 모르겠지만, 온다면 무조건 잘 하겠다”

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