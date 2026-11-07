구성환, 고교 동창 모임서 전 여친과 재회…"20대라 해도 믿겠다"

배우 구성환이 학창 시절 만난 전 여자친구와 재회한다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 방송 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고편에는 구성환이 고등학교 동창 모임을 앞두고 30주년 기념 수제 케이크를 만드는 모습이 담겼다.

그는 학창 시절을 떠올리며 "4대 천황처럼 정말 인기가 많았다. 183㎝에 78㎏으로 완벽한 비율이었다"고 자화자찬해 웃음을 자아냈다.

이후 모임에 참석한 구성환은 동창들과 추억을 되새겼다. 구성환이 "다 결혼했다"고 하자 친구는 "너랑 초희만 안 했다. 너 초희랑 살짝 사귀었었냐"고 물었다.

또 다른 친구는 "초희가 반지 받았다고 자랑했던 게 기억 난다"고 했고, 여기에 성환이가 초희를 업고 송파까지 왔다"는 증언까지 나왔다.

이어진 인터뷰에서 구성환은 "이초희라고 학창 시절 만났던 친구"라며 "하얗고 작은 친구가 있었다"고 말했다.

이어 동창 이초희가 등장하자 구성환은 "20대라고 해도 믿겠다"며 반가운 미소를 보여 궁금증을 자아냈다.

<뉴시스>

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