털진드기 활동 증가에 ‘쯔쯔가무시증’ 비상…가을철 야외활동 주의

쯔쯔가무시증을 옮기는 털진드기 활동이 증가하고 있어 가을철 야외 활동에 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

가을철 쯔쯔가무시증을 옮기는 털진드기의 활동이 증가하면서 야외활동에 주의가 요구된다.

털진드기 발생 밀도가 최근 크게 높아진 데다 진드기 활동 증가 이후 환자 발생이 시차를 두고 늘어나는 경향이 있어 예방수칙을 지켜야 한다는 게 방역당국의 당부다.

질병관리청은 쯔쯔가무시증을 매개하는 털진드기의 활동이 증가하고 있다며 가을철 야외활동 시 감염 예방에 주의해달라고 6일 밝혔다.

질병청에 따르면 올해 44주차(10월 22~28일) 털진드기 감시 결과 발생 밀도 지수는 0.18에서 0.45로 2.5배 상승했다.

쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기 유충에 물려 감염되는 질환이다. 국내에서는 매년 약 3000~6000명의 환자가 발생하며, 털진드기 유충의 활동이 활발해지는 10~11월에 환자가 집중되는 특징이 있다.

털진드기는 유충 시기에 사람이나 동물에 붙어 체액을 섭취한다. 여름철 산란된 알에서 부화한 유충이 초가을부터 나타나고, 가을철 기온 변화와 함께 발생 밀도가 높아진다. 농작업과 추수, 벌초, 등산, 단풍 구경 등 야외활동이 많아지는 시기와 겹치면서 털진드기와 접촉할 가능성도 커진다.

가을철 야외활동을 할 때는 털진드기에 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 것이 중요하기 때문에 야외활동시 긴팔·긴바지를 꼭 착용해야 한다. 질병관리청

쯔쯔가무시증에 감염되면 일반적으로 10일 이내에 증상이 나타날 수 있다. 대표적인 증상은 발열과 두통, 오한, 근육통, 반점상 발진, 림프절종대 등이다. 특히 털진드기에 물린 부위에 검은 딱지 형태의 가피(eschar)가 생기는 것이 주요 특징이다.

초기 증상이 감기 등 다른 질환과 비슷해 감염 사실을 알아차리기 어려울 수 있다. 야외활동 이후 발열이나 발진이 나타나거나 피부에서 원인을 알 수 없는 검은 딱지가 발견되면 쯔쯔가무시증을 의심하고 즉시 보건소나 의료기관을 찾아 진료받아야 한다. 감염 초기에 적절한 항생제 치료를 받으면 비교적 쉽게 회복할 수 있다.

감염을 예방하려면 야외활동 중 털진드기에 물리지 않도록 피부 노출을 최소화해야 한다. 발목 이상 높이의 풀밭에는 들어가지 않는 것이 좋으며, 불가피하게 풀밭에 앉거나 누울 때는 돗자리를 사용해야 한다.

야외활동 시에는 긴 소매와 긴 바지, 장갑 등을 착용하고 목이 긴 양말을 신어 피부 노출을 줄이는 것이 중요하다. 진드기 기피제는 신발과 양말, 바지 등에 제품별 사용법과 권장 주기에 맞춰 사용해야 한다.

야외활동을 마친 뒤에는 귀가 즉시 입었던 옷을 털어 세탁하고 샤워하는 것이 좋다. 씻으면서 몸에 진드기가 붙어 있는지, 물린 상처나 가피가 생겼는지도 확인해야 한다.

질병청은 야외활동 후 털진드기에 물린 것으로 의심되는 가피가 발견되거나 발열·발진 등 증상이 나타나면 신속하게 의료기관을 방문해 진료받을 것을 당부했다.

임승관 질병청장은 “털진드기 활동이 증가한 뒤 환자 발생이 시차를 두고 늘어나는 경향이 있어 지금부터 예방수칙을 실천하는 게 중요하다”고 강조했다.

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