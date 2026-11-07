라떼에 오렌지 넣고 생크림 30% 채웠다…겨울 커피의 변신

커피에 오렌지를 넣고, 라떼 한 잔의 약 30%를 생크림으로 채웠다. 차갑게 먹던 젤라또는 따뜻한 음료로 바뀌었다. 익숙한 카페라떼에 과일과 생크림, 전통 식재료를 더한 이색 음료가 잇따라 등장하고 있다.

동서식품 제공

7일 식음료업계에 따르면 동서식품과 빽다방, 스타벅스 등 주요 브랜드가 겨울철 음료 시장을 겨냥해 라떼 제품군을 확대하고 있다. 커피의 진한 맛을 강조하는 제품부터 과일의 산뜻함을 살린 음료, 커피 대신 차와 곡물을 활용한 라떼까지 종류도 넓어졌다.

기존 커피 메뉴에 재료를 추가하는 데 그치지 않고 풍미와 식감 자체를 바꾸는 것이 특징이다. 소비자에게 익숙한 라떼를 기반으로 신제품을 선보이면서 계절에 맞는 새로운 맛을 찾는 수요를 공략하려는 움직임으로 풀이된다.

동서식품은 오렌지의 상큼한 맛과 부드러운 라떼를 결합한 '카누 오렌지 라떼'를 지난 5일 출시했다.

에티오피아산 커피에 오렌지 블렌드와 라떼 크리머를 더한 제품이다. 오렌지 특유의 산뜻한 향을 살리면서 우유가 들어간 라떼의 부드러운 풍미를 구현했다. 스틱 형태로 만들어 가정이나 사무실에서도 간편하게 마실 수 있다.

따뜻하게 마시는 일반적인 라떼와 달리 차갑게 즐기면 오렌지의 상큼한 맛이 더욱 두드러진다는 것이 회사 측 설명이다.

동서식품은 그동안 더블샷 라떼와 바닐라 라떼, 말차 라떼 등 달콤하고 부드러운 제품을 중심으로 카누 라떼 상품군을 확대해 왔다. 이번에는 시트러스 계열의 풍미를 추가해 기존 제품과 차별화했다.

신제품은 대형마트 기준 권장 소비자가격이 8개입 4980원, 24개입 1만4440원이다. 회사는 출시를 기념해 시음 행사와 디지털 콘텐츠 마케팅도 진행할 계획이다.

더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방은 같은 날 '시그니처 딥크림라떼'를 선보였다. 신제품의 가장 큰 특징은 생크림이다.

라떼 전용 우유인 서울우유 바리스타즈 밀크와 국산 유크림 100%로 만든 서울우유 생크림을 7대 3 비율로 배합했다. 여기에 스페셜티 원두를 20% 포함한 빽다방 시그니처 블렌드의 에스프레소를 더했다.

브라질산 원두의 고소한 맛과 생크림의 묵직한 질감, 비정제설탕의 은은한 단맛을 함께 느낄 수 있도록 개발했다.

빽다방은 지난 9월 '챔피언스 블랙벨벳 라떼'를 선보인 데 이어 10월에는 차와 쌀, 견과류를 활용한 가을 라떼 메뉴를 출시했다. 이번에는 생크림의 비중을 높여 진한 라떼를 선호하는 소비자를 겨냥했다.

시그니처 딥크림라떼는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방과 빽다방 빵연구소에서 판매한다. 기본 사이즈 가격은 3800원이며 아이스 음료는 스몰 사이즈(3200원)도 마련했다.

스타벅스도 겨울 시즌 라떼 제품군을 강화했다.

지난달 22일부터 크리스마스 시즌 음료인 '토피 넛 라떼'와 '윈터 스카치 바닐라 라떼' 등을 판매하고 있다. 특히 올여름 선보였던 '살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티'를 겨울 음료로 재구성한 '살구 조이풀 메들리 티 라떼'를 새롭게 출시했다.

살구의 산뜻한 풍미를 차와 우유에 접목한 제품이다. 일반적인 에스프레소 기반 커피와 달리 차를 활용해 라떼의 선택지를 넓혔다.

기존 인기 제품도 겨울 수요를 뒷받침하고 있다. 스타벅스의 대표 시즌 메뉴인 토피 넛 라떼는 2002년 국내 출시 이후 누적 판매량 4000만 잔을 넘어섰다. 에스프레소에 토피 넛 시럽과 견과류 풍미를 더한 음료로 매년 겨울 판매되는 제품이다.

스타벅스는 가을 시즌에 출시했던 '블랙 글레이즈드 라떼', '말차 글레이즈드 티 라떼', '호지 글레이즈드 티 라떼'도 판매를 이어가며 시즌 음료 구성을 확대했다.

투썸플레이스는 한국적인 식재료에 주목했다.

지난 9월 흑임자와 율무, 쑥을 활용한 '투썸 K라떼' 3종을 출시했다. 흑임자 라떼는 특유의 진한 고소함을, 율무 라떼는 담백한 맛을 살렸다. 쑥 라떼는 쑥의 향긋함과 은은한 단맛을 조합했다.

전통 식재료를 우유와 결합해 익숙하면서도 색다른 맛을 구현한 것이 특징이다.

투썸플레이스는 지난해 가을 출시한 '꿀 고구마 라떼'와 '현미 미숫가루'가 3개월 동안 60만 잔 이상 판매된 점에도 주목했다. 곡물과 전통 식재료를 활용한 음료가 일정한 소비자 수요를 확보했다고 보고 관련 제품군을 확대한 것이다.

해태제과의 젤라또 브랜드 빨라쪼는 기존 디저트를 따뜻한 음료로 재해석했다.

빨라쪼는 지난 6일 얼그레이와 국내산 밤을 활용한 겨울 신메뉴 4종을 선보였다. '얼그레이 밀크티'와 '마로네' 젤라또 2종, 같은 맛을 따뜻하게 즐길 수 있는 '젤라또 핫 라떼' 2종으로 구성됐다.

얼그레이 제품은 인도산 홍차에 오렌지 껍질을 갈아 만든 제스트를 더해 산뜻한 향을 살렸다.

이탈리아어로 밤을 뜻하는 마로네 제품은 국내산 밤과 우유를 조합했다. 밤 알갱이도 넣어 씹는 식감을 강조했다.

같은 재료를 차가운 젤라또와 따뜻한 라떼로 각각 구현했다는 점이 눈길을 끈다. 젤라또의 맛을 유지하면서 겨울철에도 즐길 수 있는 음료를 추가한 것이다.

젤라또 핫 라떼 2종은 내년 2월까지 전국 빨라쪼와 지파시 매장에서 한정 판매한다.

주요 브랜드의 신제품을 보면 라떼를 차별화하는 방식도 제각각이다.

동서식품은 오렌지로 기존 스틱커피에 없던 산뜻한 맛을 더했고, 빽다방은 생크림 함량을 높여 진한 풍미와 식감을 강조했다. 스타벅스는 살구와 차를 결합했고, 투썸플레이스는 흑임자·율무·쑥 등 전통 식재료를 활용했다. 빨라쪼는 젤라또의 맛을 따뜻한 음료로 옮겼다.

라떼라는 익숙한 이름 아래 커피와 차, 곡물, 디저트의 경계가 넓어지고 있는 셈이다. 소비자가 선택할 수 있는 제품이 늘어나는 동시에 업체들로서는 기존 브랜드와 매장을 활용해 새로운 맛을 선보일 수 있다는 장점이 있다.

계절에 따라 제품을 운영하는 방식에도 차이가 있다. 스타벅스는 누적 4000만 잔 이상 팔린 토피 넛 라떼처럼 검증된 겨울 메뉴를 다시 선보이는 한편 새로운 티 라떼를 추가했다. 동서식품과 빽다방은 기존 라떼 제품군에 새로운 재료와 배합을 적용했고, 빨라쪼는 겨울 한정 제품으로 계절성을 강조했다.

다만 신제품 출시가 실제 판매 증가로 이어질지는 더 지켜봐야 한다. 새로운 맛에 대한 관심이 반복 구매로 연결되는지, 기존 인기 메뉴와 경쟁할 수 있는지가 제품의 성패를 가를 것으로 보인다.

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