입동에 패딩 최대 84% 할인…쿠팡·네이버·G마켓까지 11월 쇼핑 할인전

입동인 7일을 맞아 이커머스업계가 대규모 할인 경쟁에 나섰다. 겨울 패딩과 방한용품부터 김장철 먹거리, 화장품, 빼빼로데이 선물까지 할인 품목도 폭넓다.

11번가 제공

쿠팡과 네이버, G마켓 등 주요 플랫폼은 연중 최대 규모의 쇼핑 행사를 진행 중이다. SSG닷컴과 W컨셉은 제철 식품과 겨울 의류에 할인 혜택을 집중했고, 롯데온과 11번가는 뷰티 상품과 기념일 선물을 앞세워 소비자 공략에 나섰다.

7일 유통업계에 따르면 쿠팡은 8일까지 와우회원 대상 할인 행사인 '와우 멤버스데이'를 진행한다. 식품과 생활용품, 가전, 패션, 뷰티 등 16개 카테고리에서 37만개 이상의 상품을 선보이며 최대 할인율은 70%다.

삼성전자와 LG전자, 로보락, 다이슨 등 가전 브랜드를 비롯해 CJ제일제당, 코카콜라, 청정원, 하림 등 식품 브랜드가 참여한다. 행사 기간 매일 두 차례 선착순 할인쿠폰도 제공한다.

네이버도 8일까지 네이버플러스 스토어에서 하반기 최대 쇼핑 행사 '넾다세일'을 연다. 지난해 하반기보다 30% 늘어난 1만3000여개 스토어가 참여하며 약 1000만개 상품을 특가에 판매한다.

매일 5%, 7%, 10% 할인쿠폰을 제공하며 구매금액에 따라 최대 7만원까지 할인받을 수 있다. 선착순 쿠폰은 하루 세 차례 발급한다. 리스테린과 매일두유, 돌체구스토 등 인기 브랜드 상품을 구매하면 네이버 캐릭터 '택이'를 활용한 한정판 사은품을 증정하는 기획전도 마련했다.

SSG닷컴은 8일까지 열리는 '쓱데이'를 통해 김장철 먹거리와 겨울 의류를 할인 판매한다.

김장철 수요가 높은 생굴은 50%, 와규 전 품목은 최대 40% 할인한다. '이판란 대란(60구)'은 9980원에 판매한다. 청정원 '카레여왕' 3개 골라담기는 9900원, '비비고 사골곰탕 세트'와 '한돈 찜용 냉장 갈비(1.2㎏)'는 각각 1만9900원에 선보인다.

겨울 아우터도 할인 대상이다. 내셔널지오그래픽 아우터는 최대 35% 할인하고, 롱기장 구스다운은 19만원대에 판매한다. 컬럼비아 '유니 롱 패딩 점퍼'는 8만원대에 구매할 수 있다.

뷰티 상품으로는 '토리든 세럼·앰플 세트'를 55% 할인한 2만원대에 선보인다. 유모차와 카시트 등 육아용품 리퍼 특가전도 함께 진행한다.

패션 플랫폼 W컨셉은 9일 오전 10시까지 아동용 방한용품 기획전 '나우 앤 온리 키즈'를 진행한다. 로토토베베와 제이라스, 몽셀슈슈 등 브랜드가 참여해 겨울 의류와 잡화를 최대 84% 할인한다.

보온 패딩과 헤비 다운 점퍼를 비롯해 목도리, 방한 장갑, 귀마개, 털모자 등 추위에 대비할 수 있는 상품을 판매한다.

G마켓도 13일까지 '빅스마일데이'를 진행한다. 이번 행사에서는 약 3000개 특가상품을 선보인다. 매일 자정 최대 10개의 단독 특가상품을 공개하고 할인쿠폰 5종과 카드사별 결제 할인 혜택을 제공한다.

행사 첫날 대표 상품으로는 삼성전자 비스포크 AI 냉장고와 HP 게이밍 노트북, 애플 아이패드 에어, 노스페이스 아우터 등이 소개됐다. 매일 오전 10시에는 선착순 추가 할인쿠폰도 발급한다.

롯데온은 15일까지 진행하는 뷰티 행사 '뷰세라'에서 주말 특별 혜택을 제공한다.

시세이도 '싱크로 스킨 글로우 쿠션 컴팩트', 달바 '퍼플 톤업 선크림', 마녀공장 '퓨어 소이빈 클렌징 오일' 등 인기 상품을 대상으로 1+1 행사를 마련했다.

롯데온 단독 기획 상품으로는 오휘 '데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업 선' 듀오·트리오 세트와 아이오페 '슈퍼바이탈 크림 50㎖ 기획세트', 달바 '비타라인 3종 세트' 등이 있다.

1만원 이하 체험특가 행사도 진행한다. 에스트라 '아토베리어365 하이드로 에센스', 싸이닉 '엑스퍼트 리페어 선 에센스', 한율 '쑥판텐 인텐시브 리페어 진정 캡슐 크림' 등을 할인 판매한다.

11번가는 11일까지 '2026 그랜드십일절'을 열고 빼빼로데이 선물 수요를 공략한다.

8일에는 롯데웰푸드와 협업해 빼빼로 기획상품을 특가에 판매한다. '빼빼로 아몬드' 구매 고객에게는 몰티즈와 리트리버 캐릭터를 활용한 자석 커플 키링 세트를 선착순 증정한다. '빼빼로 샘플러 세트'에는 한정 수량의 패턴 에코백을 제공한다.

여러 가지 맛을 담은 빼빼로 혼합 세트도 판매한다. 자체 배송 서비스인 '슈팅배송'을 통해 빼빼로데이 이전에 상품을 받아볼 수 있도록 지원한다.

쿠팡도 빼빼로데이와 수능 시즌을 겨냥해 별도 기획전을 마련했다. 오는 18일까지 진행하는 '스위트샵'에서는 초콜릿과 과자, 사탕, 젤리, 음료 등 약 1만5000개 먹거리 상품을 판매한다.

롯데웰푸드 빼빼로를 비롯해 고디바, 켈로그, 마즈 등의 상품을 선보인다. 빼빼로 화이트쿠키 스키즈 에디션과 합격기원 초콜릿 세트 등 한정판·선물용 상품도 준비했다.

이번 주말 이후에도 이커머스업계의 할인 행사는 계속된다.

무신사가 운영하는 29CM는 오는 9일부터 19일까지 '2026 겨울 이구위크'를 개최한다. 패션과 홈, 키즈, 푸드 등 3000여개 브랜드가 참여하며 최대 86% 할인 혜택을 제공한다.

48시간 동안 인기 브랜드 상품을 최대 70% 할인하는 '48시간 브랜드딜'을 신설했다. 구매 이력이 없는 브랜드의 신상품을 구매하면 최대 30% 할인 혜택을 제공하는 행사도 마련했다.

11월 쇼핑 행사는 플랫폼별로 할인 대상과 혜택 제공 방식이 다르다. 쿠팡은 와우회원 대상 할인에 집중하고, 네이버와 G마켓은 쿠폰과 카드 결제 혜택을 내세운다. W컨셉과 롯데온은 특정 상품군을 중심으로 할인폭을 높이는 방식이다.

최대 할인율이 모든 상품에 적용되는 것은 아니다. 선착순 쿠폰과 한정 수량 사은품은 조기에 소진될 수 있고, 같은 상품이라도 회원 자격과 결제수단에 따라 최종 구매가격이 달라진다.

연말 쇼핑 수요를 선점하려는 플랫폼들의 경쟁이 11월 초부터 본격화하면서 소비자들이 선택할 수 있는 할인 상품과 구매 경로도 늘고 있다.

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