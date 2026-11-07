저당 단백질바부터 식이섬유 콜라까지…유통업계 신제품 경쟁

유통업계가 당 함량을 낮추고 단백질과 식이섬유를 강화한 신제품을 잇달아 내놓고 있다. 기존 제품에 새로운 맛을 더하거나 식사량을 늘린 간편식도 등장했다. 건강을 고려하면서도 맛과 편의성을 포기하지 않으려는 소비자를 겨냥한 움직임이다.

오리온 제공

7일 업계에 따르면 오리온과 롯데칠성음료는 저당·식이섬유 제품군을 확대하고 있다. bhc와 동서식품, 삼립은 기존 인기 제품에 새로운 재료와 맛을 접목했다. 아워홈과 풀무원은 한 끼 식사로 활용할 수 있는 간편식을 강화했다.

겨울을 앞둔 카페와 디저트업계의 움직임도 빨라졌다. 해태제과 빨라쪼와 파스쿠찌는 밤과 얼그레이, 시나몬 등을 활용한 계절 메뉴를 선보였다. 배스킨라빈스는 패션 브랜드와 협업한 한정판 상품으로 소비자들의 관심을 끌고 있다.

오리온은 '닥터유 단백질바 저당'을 출시했다. 제품 한 개(50g)에 들어 있는 당은 2.4g, 단백질은 12g이다. 식이섬유도 3g 담았다. 전체 중량의 52%를 견과류와 렌틸콩으로 구성해 식감을 살렸다.

이번 신제품은 기존 저당 제품의 판매 성과를 바탕으로 나왔다. 오리온에 따르면 앞서 출시한 '닥터유 에너지바 저당'은 출시 1년 만에 누적 판매량 1300만개를 넘어섰다. 오리온은 단백질 음료와 분말형 쉐이크에 이어 단백질바까지 저당 제품군을 넓히고 있다.

롯데칠성음료는 탄산음료에 식이섬유를 더했다. 신제품 '펩시 프리바이오틱 제로슈거 요거트향'은 355mL 한 캔에 식이섬유 2.5g을 함유한 제품이다. 국내 펩시 브랜드에서 프리바이오틱 제품을 선보인 것은 처음이다.

롯데칠성음료는 지난 4월에도 프리바이오틱 식이섬유를 함유한 제로슈거 탄산음료 '해피즈' 3종을 선보였다. 이번에는 기존 펩시 브랜드를 활용해 관련 제품군을 확대한 셈이다.

신제품은 오는 8일까지 네이버 브랜드스토어에서 먼저 판매한 뒤 온라인 쇼핑몰과 대형마트, 편의점 등으로 유통망을 넓힐 예정이다.

서울우유협동조합도 그릭요거트에 그래놀라를 결합한 '파머스그릭 플레인 요거트 그래놀라'를 선보였다. 용기를 꺾어 그래놀라를 요거트에 넣어 먹는 플립형 제품으로, 별도로 재료를 준비하지 않아도 간편하게 섭취할 수 있도록 했다.

건강 관련 성분을 강조하는 움직임은 다른 식품기업에서도 확인된다. 오뚜기는 저당 전문 브랜드 '라이트앤조이'의 제품군을 확대해 왔고, 매일유업과 남양유업도 각각 '셀렉스', '테이크핏' 등 단백질 브랜드를 운영하고 있다. 식품업계의 건강관리 제품 경쟁이 음료와 간식, 간편식으로 넓어지는 모습이다.

서울우유에 따르면 지난 5월 선보인 '파머스그릭'은 출시 약 3개월 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다. 이번 신제품은 128g 용량으로 단백질 9g을 함유하고 있으며, 유당을 제거한 락토프리 제품이다. 서울우유는 기존 플레인·블루베리 제품에 그래놀라 제품을 추가해 제품군을 6종으로 확대했다.

기존 인기 제품에 새로운 맛을 더하는 경쟁도 이어지고 있다.

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc는 조청을 활용한 양념치킨 '양념킹'을 출시했다. 조청 특유의 단맛에 매콤한 맛을 더한 제품이다. 기존 '맛초킹', '콰삭킹', '알싹킹'에 이어 '킹 시리즈'를 확대했다.

메뉴 구성도 바꿨다. 후라이드와 양념킹을 절반씩 담은 반반치킨을 추가하고, 콰삭킹에 양념킹 소스를 뿌린 조합도 선보였다. '해바라기 후라이드'와 반반치킨에는 순살 메뉴를 추가했다.

bhc는 기존 메뉴의 맛과 조합을 세분화해 소비자 선택의 폭을 넓히겠다는 전략이다.

동서식품은 에티오피아 원두 100%를 사용한 커피에 오렌지 블렌드를 더한 '카누 오렌지 라떼'를 출시했다. 기존 카누 라떼 제품군에 과일 향을 접목해 새로운 맛을 찾는 소비자를 겨냥했다.

삼립은 장수 스낵 브랜드 '누네띠네'에 티라미수 맛을 더했다. 신제품 '누네띠네 티라미수 초코'는 기존 제품의 바삭한 식감을 유지하면서 크림치즈향과 커피, 초콜릿 풍미를 결합했다.

판매 채널에 따라 제품 규격도 달리했다. 개별 포장된 10개입 제품은 마트와 슈퍼마켓에서, 미니 사이즈 60g 제품은 다이소에서 판매한다. 기존 브랜드를 활용하면서 판매처와 제품 구성을 세분화한 사례다.

한 끼 식사를 간편하게 해결하려는 소비자를 겨냥한 제품도 나왔다.

아워홈은 냉동도시락 브랜드 '온더고'의 프리미엄 제품군 '프라임 바이트' 5종을 출시했다. 기존 온더고 제품보다 평균 중량을 약 1.5배 늘린 것이 특징이다.

신제품은 숯불향 그릴드 치킨덮밥, 두툼 로스카츠 카레덮밥, 불맛가득 불꽃 제육덮밥, 숯불향 소불고기 덮밥, 직화풍미 치즈 닭갈비 덮밥으로 구성됐다.

아워홈은 외식 물가 상승에 따른 식비 부담을 고려해 밥과 토핑의 양을 늘렸다고 설명했다. 제육덮밥과 소불고기 덮밥, 닭갈비 덮밥에는 기존 급식 메뉴의 조리법을 활용했다.

온더고의 기존 판매 실적도 눈에 띈다. 아워홈에 따르면 2019년 출시된 온더고는 올해 9월까지 누적 판매량 2500만개를 기록했다. 올해 1\~9월 온라인몰 매출은 지난해 같은 기간보다 40% 증가했다.

아워홈은 신제품을 자사 온라인몰에서 먼저 판매하고 다음 달부터 온라인 판매처를 순차적으로 확대할 계획이다.

풀무원은 프리미엄 한식 간편식 브랜드 '반듯한식'의 제품군을 확대했다. 새로 출시한 '숯불너비아니'와 '육즙떡갈비'는 모두 국내산 돼지고기 100%를 사용했다.

간편식 시장에서는 조리 편의성뿐 아니라 원료와 맛, 제품 구성으로 차별화를 시도하는 사례가 늘고 있다.

사조대림도 최근 '대림선 오색 일품모둠 어묵탕'을 선보였다. 여러 모양의 어묵에 비법스프와 코인육수를 함께 담아 별도의 육수 재료 없이 조리할 수 있도록 했다. 코인육수에는 국내산 꽃게와 꽃새우를 사용했다.

풀무원이 국내산 원료를, 아워홈이 넉넉한 식사량을 강조했다면 사조대림은 조리 과정의 편리함과 국물 맛을 내세운 셈이다.

카페와 디저트업계는 겨울철에 어울리는 재료와 한정판 상품을 앞세우고 있다.

해태제과의 젤라또 브랜드 빨라쪼는 얼그레이와 마로네(밤)를 활용한 겨울 신메뉴 4종을 출시했다.

얼그레이 밀크티와 마로네 젤라또 2종에 각각 따뜻한 우유를 결합한 '젤라또 핫 라떼' 2종을 추가했다. 마로네 제품에는 국내산 밤을 사용하고, 얼그레이 제품에는 홍차와 오렌지 제스트를 더했다.

빨라쪼는 젤라또 핫 라떼를 내년 2월까지 한정 판매한다. 여름철에 주로 찾는 젤라또를 겨울에도 즐길 수 있도록 따뜻한 음료로 확장한 것이다.

파스쿠찌는 크리스마스 시즌 음료 4종을 내놨다.

'메리 골든 뱅쇼'는 과일을 활용한 무알코올 뱅쇼에 시나몬 스틱을 더했다. '체리 쇼콜라 라떼'에는 초콜릿과 히비스커스 체리를, '스노우 돌체 카페라떼'에는 스카치 캐러멜과 시나몬을 사용했다. '포레스트 쇼콜라 라떼'는 피스타치오 크림과 초콜릿을 결합했다.

파스쿠찌는 신제품 출시에 맞춰 할인 행사와 크리스마스 케이크 사전예약도 진행한다. 오는 11~15일에는 네이버페이로 1만원 이상 결제하면 40% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

배스킨라빈스는 패션 브랜드와의 협업을 선택했다. 글로벌 라운지웨어 브랜드 '젤라또 피케'와 함께 한정판 파자마와 파우치를 출시하고 협업 아이스크림 '레몬베리 코튼캔디'를 선보였다.

아이스크림에는 딸기우유 솜사탕 맛과 블루 레몬 샤베트, 치즈케이크 큐브를 결합했다.

한정판 파자마는 오는 10일까지 사전예약을 받으며, 19~22일 지정 매장에서 수령할 수 있다. 파우치는 배스킨라빈스 매장에서 쿼터 사이즈 이상 구매하면 4900원에 살 수 있다. 재고 소진 시 행사가 종료된다.

이번 신제품들을 관통하는 흐름은 기존 제품의 세분화다. 단백질바와 탄산음료는 영양 성분을 앞세웠고, 치킨과 과자는 익숙한 맛에 변화를 줬다. 냉동도시락은 식사량을 늘렸으며, 카페는 계절 메뉴와 한정판 상품으로 차별화를 시도하고 있다.

제품 출시가 실제 매출 증가로 이어질지는 별도로 확인해야 한다. 오리온의 저당 에너지바와 아워홈의 냉동도시락처럼 기존 제품의 판매 실적이 뒷받침되는 사례도 있지만, 이번에 나온 신제품들의 판매 성과는 아직 집계되지 않았다. 업계가 내세운 차별화 요소가 재구매로 이어지는지가 향후 경쟁력을 가를 것으로 보인다.

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