태극기 한가운데 테슬라 로고…머스크, 韓시장 9개월 연속 1위 홍보

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국 수입차 시장에서 테슬라의 9개월 연속 1위 소식을 전하며 태극 문양 한가운데 자사 로고를 넣은 합성 이미지를 공유했다.

머스크는 지난 5일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 '테슬라 코리아'(Tesla Korea)라는 문구를 게시하고 국내 수입차 판매 실적을 다룬 다른 이용자의 게시물을 공유했다.

해당 게시물 작성자는 "테슬라가 한국 수입차 시장에서 벤츠와 BMW를 제치고 1위를 차지했다"며 "지난 10월 등록 대수는 9165대로, 지난해 같은 기간보다 110.7％ 늘었다"고 밝혔다.

함께 첨부된 이미지에는 바람에 펄럭이는 태극기가 담겼다. 태극기의 가운데 태극 문양에는 테슬라의 알파벳 'T' 모양 로고가 들어가 있었다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 10월 수입 승용차 등록 통계에 따르면 국내 신규 등록 대수는 총 3만1117대였다. 브랜드별로는 테슬라가 9165대를 기록해 가장 많았다. 전체 등록 대수에서 차지하는 비중은 29.5%였다.

이어 메르세데스-벤츠가 6744대로 2위에 올랐고 BMW는 5633대로 3위를 기록했다. 테슬라와 2위 브랜드의 등록 대수 차이는 2421대였다. 차종별 집계에서는 테슬라 모델 Y 프리미엄이 5501대로 1위를 차지했다.

테슬라의 10월 신규 등록 대수는 지난해 같은 달과 비교해 110.7％ 증가했다. 다만 직전 달인 9월의 1만2372대와 비교하면 3207대 줄었다. 감소율은 25.9％다.

테슬라의 월간 신규 등록 대수가 1만대 아래로 내려간 것은 지난 2월 이후 처음이다. 10월 등록 대수는 전년 동기와 비교해 큰 폭으로 늘었지만 전월보다는 감소한 것으로 집계됐다.

머스크가 한국 자동차 시장에서의 테슬라 판매 성과를 언급한 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 6월에도 테슬라 모델 Y가 국내 승용차 시장에서 월간 판매 1위에 올랐다는 내용의 게시물을 엑스에 공유했다. 당시 게시물에 "한국은 엄청나다"고 적었다.

<뉴시스>

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