폐기물 수거차량 뒤 발판에 탄 20대 미화원 숨져

새벽녘 쓰레기 수거 작업을 하던 20대 기간제 환경미화원이 화물차 추돌 사고로 목숨을 잃는 사고가 발생해 경찰과 노동당국이 수사에 나섰다.

6일 충북 청주청원경찰서와 소방당국에 따르면 전날 오전 5시20분쯤 충북 청주시 청원구 사천동 한 도로에서 2.4t 화물차가 앞서가던 쓰레기 수거 차량의 후미를 들이받았다. 이 사고로 쓰레기 수거 차량 뒤편 발판에 탑승해 작업 중이던 청주시 소속 기간제 환경미화원 A(20대)씨가 도로로 튕겨 나가며 크게 다쳤다.

A씨는 즉시 인근 병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았으나 사고 이튿날인 이날 오전 2시쯤 끝내 숨졌다. 당시 함께 발판에 타고 있던 동료 환경미화원 B(20대)씨는 큰 부상을 면한 것으로 전해졌다.

조사 결과 화물차 운전자는 사고 당시 음주나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 경찰은 쓰레기 수거 차량이 편도 3차로에서 1차로로 차로를 변경한 직후 1차로를 직진하던 화물차가 이를 들이받으면서 사고가 난 것으로 보고 있다.

경찰은 정확한 경위를 조사 중이다. 노동당국도 안전수칙 준수 여부 등을 조사할 방침이다.

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