세안했는데 얼굴이 당긴다…피부 망치는 습관, 혹시 나도?

세안 뒤 얼굴이 뽀득해야 개운하다고 여기는 경우가 많다. 피지와 먼지를 말끔히 없애려고 세안제를 여러 번 쓰거나 수건으로 물기를 세게 닦기도 한다. 하지만 씻고 난 뒤 얼굴이 당기고 가렵다면 과한 세정이 피부를 자극하고 있다는 신호일 수 있다. 건조함을 부르는 세안 습관과 자극을 줄이는 방법을 알아본다.

세안할 때는 얼굴을 세게 문지르지 말고 손끝으로 부드럽게 씻어야 한다. 클립아트코리아

◆ 화장하거나 자외선 차단제 바른 날엔 잔여물 씻어내기

자외선 차단제를 바르거나 메이크업을 한 날에는 피부에 잔여물이 남지 않도록 세안해야 한다. 질병관리청에 따르면 이중 세안이 도움이 될 수 있다. 전용 클렌징 제품으로 메이크업 잔여물을 먼저 지운 뒤 세안제로 한 번 더 씻는다. 세안제를 여러 번 사용하거나 얼굴을 세게 문질러 닦을 필요는 없다.

얼굴이 뽀득해질 때까지 씻으면 피부를 보호하고 수분을 지키는 성분까지 씻겨 나갈 수 있다. 과도한 세안은 피부 장벽과 보습 기능을 떨어뜨릴 수 있다. 씻고 난 뒤 얼굴이 자주 당기거나 따가우면 세안제 사용량을 줄이고 오래 씻지 않는다.

여드름 치료제를 바르는 중이라면 건조함이 세안 습관 때문만은 아닐 수 있다. 일부 바르는 여드름 치료제는 피부를 건조하게 하고 각질이 생기게 할 수 있다. 이때는 세안제로 자주 씻거나 각질을 억지로 없애려 하지 말고 보습제를 사용한다.

◆ 세안제는 손끝으로 부드럽게…미지근한 물로 헹구기

피부에 자극이 적은 세안제를 사용해 미지근한 물로 씻는 것이 좋다. 클립아트코리아

세안제를 고를 때는 거품이 많이 나는 제품보다 피부에 자극이 적은 제품을 선택한다. 미국피부과학회(AAD)는 알코올이 없는 순한 세안제를 손끝으로 부드럽게 바르고 세안용 브러시나 스펀지로 얼굴을 문지르지 않도록 안내한다.

스크럽이나 각질 제거 제품을 자주 쓰면 피부에 자극을 줄 수 있다. 여드름이 난 부위는 자극에 민감해 이런 제품을 사용하면 염증이 악화할 수 있어 더욱 주의해야 한다.

뜨거운 물로 오래 씻으면 피부가 건조해질 수 있다. 세안할 때는 미지근한 물로 얼굴을 적시고 충분히 헹구면 피부 유분을 과하게 씻어내지 않으면서 피지와 노폐물을 제거하는 데 도움이 된다.

◆ 아침·저녁 세안하고 땀 흘린 뒤에도 씻기

아침 세안 뒤 얼굴이 당긴다면 매일 세안제를 쓰기보다 물로만 씻는 방법도 있다. 클립아트코리아

얼굴이 번들거리거나 여드름이 났다고 수시로 씻을 필요는 없다. AAD는 일반적으로 아침과 저녁에 세안하고 운동 등으로 땀을 많이 흘린 뒤에도 씻도록 권고한다.

아침에는 피부가 건조하거나 민감한 정도에 따라 세안제 사용 여부를 정하면 된다. 미국 메이오클리닉은 피부가 민감한 사람에게 저녁에만 세안제를 쓰고 아침에는 물로만 씻도록 권한다. 아침에 세안한 뒤 얼굴이 자주 당기면 세안제를 매일 쓰지 말고 밤사이 땀이나 피지가 많이 생겨 번들거리거나 찝찝할 때만 순한 세안제로 씻는다.

◆ 물기는 가볍게 눌러 닦고 보습으로 마무리

세안 후에는 수건으로 얼굴을 비비지 말고 가볍게 눌러 물기를 닦는 것이 좋다. 클립아트코리아

세안 후 물기를 없애려고 수건으로 얼굴을 비비면 피부에 자극을 줄 수 있다. 깨끗하고 부드러운 수건으로 얼굴을 가볍게 눌러 물기를 닦는다. 피부가 완전히 마르기 전에 보습제를 바르면 피부 수분이 날아가는 것을 막는 데 도움이 된다. 여드름이 잘 생기는 피부라면 보습제를 고를 때 모공을 막지 않도록 만든 제품을 뜻하는 ‘논코메도제닉(non-comedogenic)’ 표시를 참고할 수도 있다.

세안할 때 자극을 줄이고 보습제를 발라도 당김이나 가려움이 계속되면 피부염 등 다른 원인이 있는지 확인할 필요가 있다. 붉어지거나 피부가 갈라지는 증상까지 나타나면 피부과에서 진료받고 원인에 맞게 치료하는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지