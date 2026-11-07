용인 ‘1호 가로주택정비사업’ 물꼬…‘중앙하이츠 구성 플랫폼시티’ 분양

대규모 재개발·재건축이 어려운 노후 주거지의 정비 대안으로 꼽히는 가로주택정비사업이 경기 용인시에서 궤도에 오른다.

용인시 ‘1호 가로주택정비사업’인 기흥구 마북동 일대에 들어서는 ‘중앙하이츠 구성 플랫폼시티’가 분양홍보관을 열고 본격적인 공급 일정에 돌입했다.

중앙하이츠 구성 플랫폼시티 조감도. CA이앤씨 제공

중견 건설사 CA이앤씨가 시공을 맡은 이 단지는 용인시 기흥구 마북동 298-1번지 일원에 지하 2층~지상 15층, 2개 동, 총 130가구 규모로 조성된다. 이 중 조합원 물량을 제외한 76가구가 일반분양 대상이다. 전용면적별로는 59㎡ 31가구, 68㎡ 5가구, 74㎡ 23가구, 79㎡ 12가구, 84㎡ 5가구로 구성된다.

수도권광역급행철도(GTX)-A노선과 수인분당선 환승역인 구성역이 약 1.5㎞ 거리에 위치해, GTX 이용 시 서울 수서역까지 14분대, 동탄역까지 7분대에 이동할 수 있다. 구성역 일대에는 복합환승센터 건립과 273만㎡ 규모의 ‘용인 플랫폼시티’ 개발사업이 진행 중이다.

이번 분양은 대규모 반도체클러스터 조성에 따른 배후 주거지 확보 관점에서 주목받는다. 원삼면 SK하이닉스 반도체클러스터 및 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산단 추진 등으로 용인시 신규 주택 수요가 급증하는 가운데 정비 절차가 간소한 가로주택정비사업이 공급 가뭄을 해소할 대안이라고 분양사 측은 설명했다.

마북동을 시작으로 처인구 김량장동 27블록과 26블록 등 후속 사업들도 속도를 내고 있다.

청약 일정은 이달 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위(해당 지역), 11일 1순위(기타지역) 접수를 진행한다.

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