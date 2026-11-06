한일 부부 10쌍 중 9쌍이 ‘일본인 아내’…혼인·출산 늘어

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한국인과 일본인이 맺는 부부의 모습이 25년 새 정반대로 바뀌었다. 2000년에는 한국 여성과 결혼한 일본인 남편이 한국 남성과 결혼한 일본인 아내보다 세 배 넘게 많았지만, 지난해에는 한국인 남편·일본인 아내 부부가 일본인 남편·한국인 아내 부부의 7.8배에 달했다.

한일 부부의 중심이 ‘일본인 남편’에서 ‘일본인 아내’로 옮겨 간 것이다.

6일 국가데이터처 인구동향조사에 따르면 지난해 국내에 신고된 한국인 남편과 일본인 아내의 혼인은 1483건, 한국인 아내와 일본인 남편의 혼인은 190건이었다. 두 방향을 합친 한일 부부 1673쌍 가운데 88.6%, 10쌍 중 9쌍꼴이 일본인 아내와의 결혼이었다.

한국인 남편·일본인 아내 혼인은 2022년 599건에서 3년 연속 늘었다. 관련 통계가 남아 있는 1993년 이후로는 1996년(2370건) 다음으로 많다.

◆ 외국인 남편 절반이 일본인이던 시절

2000년만 해도 사정은 반대였다. 그해 한국 여성과 외국인 남편의 혼인 4660건 가운데 일본인 남편이 2630건으로 56.4%를 차지해 국적별 1위였다. 같은 해 한국 남성과 일본인 아내의 혼인은 819건으로 일본인 남편 쪽의 3분의 1에도 못 미쳤다.

일본인 남편과 한국인 아내의 혼인은 2005년 3423건으로 정점을 찍은 뒤 내리막을 걸었다. 2014년에는 1176건으로 한국인 남편·일본인 아내(1345건)보다 적어졌다. 1996년 이후 18년 만이다.

이후 감소는 더 가팔랐다. 2015년 808건에서 2016년 381건으로 반 토막이 났고, 지난해 190건은 정점의 18분의 1 수준이다. 외국인 남편 국적 순위에서도 일본은 미국·중국·베트남·캐나다에 이어 5위로 내려앉았다.

◆ 다문화 혼인 속 일본인 아내, 10년 새 가장 큰 비중

전날 데이터처가 발표한 ‘2025년 다문화 인구동태 통계’에서도 같은 흐름이 확인된다. 귀화자를 귀화 이전 출신 국적으로 함께 센 이 통계에서 일본 출신 아내와의 다문화 혼인은 1494건으로 1년 전(1188건)보다 25.8% 늘었다.

다문화 혼인 가운데 일본 출신 아내의 비중은 5.5%에서 7.0%로 올라 베트남(25.3%)·중국(15.1%)·태국(9.2%)에 이어 4위였다.

이러한 가운데 베트남(5744건→5409건)과 중국(3400건→3224건), 태국(2148건→1960건) 출신 아내와의 혼인은 모두 줄었다.

일본 출신 남편과의 다문화 혼인도 156건에서 199건으로 늘었지만 비중은 0.9%에 그쳤다. 2015년에는 3.6%였다.

다만 이혼은 아직 일본 출신 남편 쪽이 많다. 지난해 다문화 이혼 가운데 일본 출신 남편과의 이혼은 237건으로 일본 출신 아내와의 이혼(192건)보다 많았다. 1년 전과 견주면 일본 출신 남편과의 이혼은 20건 줄었고 일본 출신 아내와의 이혼은 24건 늘었다.

◆ 다문화 출생 줄었는데…일본인 엄마의 아이는 늘었다

일본 출신 엄마에게서 태어난 아이도 늘었다. 지난해 다문화 출생아 가운데 일본 출신 어머니의 아이는 841명으로 1년 전(711명)보다 18.3% 증가했다.

같은 기간 다문화 출생 전체는 1만3416명에서 1만3347명으로 0.5% 줄었다. 베트남 출신 어머니의 아이가 4029명에서 3724명으로, 중국 출신 어머니의 아이가 1636명에서 1362명으로 줄어든 것과 대조적이다.

국적이 따로 공개된 어머니 가운데 일본 출신의 증가 폭(130명)이 가장 컸다.

다문화 출생아 가운데 일본 출신 어머니의 아이 비중은 6.3%로 베트남(27.9%)·중국(10.2%)에 이어 세 번째였다. 2015년 4.0%에서 꾸준히 올라 통계표에 실린 기간 가운데 가장 높아졌다.

◆ 일본 통계에서도 ‘한국인 남편’이 앞섰다

한편 일본에서 신고된 혼인에서도 같은 방향이 나타난다. 일본 국립사회보장·인구문제연구소가 후생노동성 인구동태통계를 정리한 ‘인구통계자료집 2026’을 보면 2024년 일본인 아내와 결혼한 한국·조선 국적 남편은 1627명이었다.

일본인과 결혼한 외국인 남편 가운데 23.6%로, 국적별로 가장 많았다. 다만 일본 통계는 한국과 조선 국적을 하나로 묶어 집계해, 일본에 사는 한국·조선 국적자와의 혼인도 함께 담는다.

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