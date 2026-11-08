“시골 상점 매출 10배 껑충”…충북 옥천에 부는 기본소득 온기

“시골 상점 활기, 소멸위기 극복에도 도움이 됩니다.”

충북 옥천군 면 지역에 있는 한 마트는 예전에 현금 거래로 하루 매출이 담배 한 보루에 불과했었다. 하지만 농어촌 기본소득 시행 이후 카드 단말기를 설치하고 결제 건수가 4784회를 기록하며 매출이 10배나 뛰었다. 또 다른 상점은 늘어난 수요를 감당하기 위해 매장을 확장했고 어떤 상점은 치킨 배달을 다시 시작하며 마을에서 호응을 얻고 있다. 이들 상점의 매출은 지난 2월부터 지난달까지 각각 1∼2억원에 달하는 것으로 전해졌다.

충북 옥천군이 옥천공설시장에서 농어촌기본소득 지급 기념행사를 열었다. 옥천군 제공

이처럼 면 지역 상점이 활성화되는 배경에는 오랫동안 형성된 주민과 마트 주인 간의 두터운 유대 관계가 자리 잡고 있다. 상점 업주들 대부분이 20∼30년 이상 마을을 지켜온 터줏대감으로 소주를 주문하면 음료수를 덤으로 주고 배달 시 홀몸노인의 안부를 묻는 등 일종의 ‘돌봄 서비스’ 역할까지 겸하고 있기 때문이다.

농어촌 기본소득은 주민이 직접 신청해야 지급되는 ‘신청주의’로 운영된다. 옥천군으로 전입한 주민의 경우 전입 1개월 후부터 신청이 가능하며 신청 후 3개월간 실제 거주 여부를 확인하는 실거주 조사를 거친다. 실거주가 확인되면 지난 3개월 치 금액이 소급 지급되는 방식이다.

이런 현장 온기와 관리에 힘입어 면 지역의 소비 비중에도 변화가 생겼다. 6일 옥천군에 따르면 지역 내 9개 읍면 중 8개 면의 기본소득 사용률은 지난 5월 33.0%에서 지난달 33.8%로 0.8%포인트 올라섰다. 비율 상승 폭은 소폭이지만 월 지급액 규모를 고려하면 약 6000만원의 자금이 면 지역에서 추가로 유통된 셈이다.

농어촌 기본소득 사용처 확대 포스터. 옥천군 제공

지난달 26일 기준 농어촌 기본소득 누적 총 사용액은 618억500만원(282만5738건)으로 집계됐다. 이는 지난 5월26일 기준 255억7600만원(111만8034건) 대비 불과 5개월 만에 약 2.42배 증가한 수치다.

황규철 옥천군수는 “농어촌 기본소득은 상대적으로 소외된 8개 면을 위한 정책이다”라며 “면 주민이 보다 행복한 삶을 누릴 수 있도록 8개 면에 맞춘 기본소득 활성화 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

국비와 도비, 군비 예산으로 전액 지원되는 이번 농어촌 기본소득 시범사업은 내년까지 추진된다. 정부와 지방자치단체는 성과 분석을 거쳐 내년 이후 정규 사업화 여부를 결정할 방침이다.

전체 사용액 중 행정과 상업 기반이 집중된 옥천읍의 사용액이 409억3300만원으로 66.2%를 차지해 중심지 집중 현상은 여전하다. 그러나 청성면의 경우 주민협동조합 장터 및 하나로마트 활용 등으로 사용액이 5월 1억5800만원에서 지난달 9억4500만원으로 5.98배 늘어나는 등 지역별 특화 성장세도 눈에 띈다.

인구 유입 효과도 이어지고 있다. 1인당 월 15만원씩 지급되는 기본소득 영향으로 옥천 인구는 4월 5만387명에서 지난달 말 기준 5만812명으로 매달 계단식 증가세를 보인다.

군은 교통이 불편한 주민들의 소비 접근성을 높이기 위한 대책도 시행하고 있다. 지난 7월부터 농협 및 관계 부서와 협력하여 청산·청성면 등 소외 지역에 냉장과 냉동 설비를 갖춘 버스 형태의 ‘행복 슈퍼’ 등을 운영 중이다.

군 관계자는 “기존의 선언적인 인구 소멸 대응 사업들과 달리 농어촌 기본소득은 인구 유입과 지역 상권 체질 개선이라는 성과를 보여주고 있다”며 “늘어난 인구가 정착할 수 있도록 정주 여건을 개선하고 면 단위 상권 활성화를 위한 지원을 지속해 나갈 것”이라고 했다.

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