남종섭 경기도의회 의장 “버려진 도로 부지가 전력 생산지로…재생에너지 확대”

도로변 버려진 유휴부지가 도민들의 자발적 참여를 거쳐 친환경 전력을 생산하고 수익을 함께 나누는 대표적 재생에너지 거점으로 탈바꿈했다.

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)은 5일 도의회 대회의실에서 열린 ‘서수원·월암 나들목 햇빛발전소 준공식’에 참석해 주민참여형 태양광 발전 사업의 성공을 축하하며 재생에너지 확대 정책 의지를 강조했다.

남종섭 경기도의회 의장이 5일 도의회에서 열린 서수원 월암 나들목 햇빛발전소 준공식에서 축사하고 있다. 경기도의회 제공

이날 준공식에는 남 의장을 비롯해 염태영 국회의원, 주형철 경기도 경제부지사, 김현수 수원시 제1부시장, 이홍근 도의회 도시환경위원장, 안명균 경기시민발전협동조합협의회 회장 등 관련 인사 및 협동조합 관계자 100여명이 참석했다.

이번에 가동에 들어간 서수원·월암 나들목 햇빛발전소는 고속도로 나들목 주변 유휴부지 약 2만7000㎡를 활용해 구축한 도민 참여형 태양광 발전 시설이다. 도내 26개 시민협동조합과 도민 1만1000여명이 자발적으로 자금을 출자하고 참여해 완성했다.

남 의장은 축사를 통해 “무심코 지나치기 쉬웠던 나들목 도로 부지가 도민들의 뜨거운 성원으로 친환경 전력을 생산하고 지역 사회에 이익을 환원하는 가치 있는 공간으로 새로 태어났다”며 “도의회도 도민이 주도적으로 참여하고 그 결실을 정당하게 나누는 주민참여형 재생에너지 모델이 지속 확대되도록 제도적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 다짐했다.

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