“미래 인재 우리가 키운다”…용인시, 올해 교육 분야 845억 투입

경기 용인시가 대한민국 반도체 중심도시에 걸맞은 미래 인재 양성을 위해 올해 본예산의 2.63%에 달하는 845억원을 교육 분야에 투입했다고 5일 밝혔다.

교육청 보조금 전달에 그치지 않고 통학로 안전망 구축과 학교 시설 건립, 맞춤형 복지까지 시 행정력을 동원한 종합 교육지원 체계다.

초등학교 학부모 간담회에 참석한 이상일 시장. 용인시 제공

시는 경기도교육청 및 용인교육지원청, 각급 학교에 전달하는 ‘교육기관 보조금’ 585억원과 함께 입학준비금 지원 및 시설 건립 등 시가 집행하는 자체 예산 260억원을 유기적으로 운용 중이다. 보조금 중 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 친환경 우수농산물 공급을 포함한 학교급식 지원 사업으로 총 457억4366만원이 투입된다.

시 직접 지원 예산 260억원은 학부모의 교육비 부담 경감과 노후 교육시설 개선에 집중 배치됐다. 초·중·고 입학준비금 29억원, 고교 무상교육 6억9700만원 등을 지원하고 옛 기흥중학교 다목적체육시설(86억7800만원), 용천초 어울림센터(17억원) 건립 등 학습·체육 환경개선 사업을 차질 없이 추진하고 있다. 평생·직업교육 분야에도 56억9387만원을 편성했다.

아울러 시는 도로·교통 예산을 적극적으로 연계해 학교 주변 통학로 안전 환경을 강화했다. 능원초 승하차 구역 조성, 동막초 보행로 개선, 죽전초 등 LED 바닥 신호등 설치, 현암초·솔개초 앞 무인단속 장비 확충이 대표적이다.

용인시청

이상일 시장은 민선 8기 출범 이후 2023년부터 3년간 39차례에 걸쳐 학부모·학교장 1,088명과 현장 간담회를 열고 접수된 건의사항 1301건 중 753건(57.9%)을 해결하며 밀착 행정을 실천했다.

이 시장의 행보 덕분에 2022년부터 2025년까지 총 1462억원의 국·도비를 확보해 백암초 학교복합시설과 역북초 체육관 건립 등 지역 교육 숙원 사업도 궤도에 올려놓았다.

용인시는 내년도 본예산안에 학교 교육환경 개선 시비 부담분을 올해보다 2배 이상 늘린 40억원으로 편성하고 대안 교육기관 지원을 확대하는 등 교육도시 입지를 더욱 공고히 다질 방침이다.

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