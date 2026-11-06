서대문구 주민자치회 4년 만에 재출범

서울 서대문구 주민자치회가 주민 705명의 참여로 4년 만에 다시 출범한다. 주민자치회 재출범은 박운기 구청장의 공약이자 취임 첫날 행정 결재 1호인 ‘주민자치회 활성화 추진계획’의 일환이다.



5일 구에 따르면 주민자치회는 2018년 서울시 시범사업으로 5개 동에서 출발해 2020년 14개 모든 동으로 확대됐다. 그러나 2022년 11월 위원 임기가 종료되면서 활동이 중단됐고, 이번에 4년 만에 다시 구성됐다. 지난 8~9월 진행한 위원 공개모집에는 주민 1004명이 지원했으며 이 가운데 904명이 주민자치학교 교육을 이수했다. 신청자가 정원을 초과한 11개 동에서는 공개 추첨을 진행해 최종적으로 705명의 위원이 선정됐다.



최연소 위원은 홍은2동의 24세 주민이며 최고령 위원은 북가좌1동의 86세 주민이다. 구 관계자는 “다양한 세대가 참여해 각자의 경험과 시각으로 동네의 변화를 함께 만들어 가게 된다”고 설명했다.



이번 주민자치회는 조직 복원에 그치지 않고 주민의 결정이 실제 행정으로 이어지도록 제도적 장치를 마련한 것이 특징이다. 주민총회에서 결정한 자치계획을 구청장에게 제출하면 구청장은 2개월 이내에 반영 여부를 공식 회신해야 한다.

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