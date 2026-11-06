서울시, 소방예산 증액… ‘대원 안전’ 지킨다

건강관리 지원·근무환경 개선
서울시가 내년도 소방예산을 늘려 소방대원의 건강관리를 지원하고 근무환경을 개선한다. 노후 소방차량을 교체해 현장 대응력을 높이고 출동이 잦은 구급대에 지원 인력을 보강해 업무 부담을 줄인다.
시는 2027년도 소방특별회계 예산안을 올해보다 258억원(2.4%) 증가한 1조1022억원으로 편성했다고 5일 밝혔다. 국비 지원이 올해보다 171억원 줄자 시는 일반회계전입금과 지역자원시설세 등 지방재원을 429억원 늘렸다. 지난달 30일 서울시의회에 제출한 예산안은 시의회 심의·의결을 거쳐 확정된다.
비상 출동을 대기하는 소방공무원의 급식 지원 예산은 올해보다 약 14% 늘어난 56억원이다. 퇴직 소방공무원의 특수건강진단을 지원하고 전문 심리상담과 치유 프로그램을 제공하는 119마음회복센터 운영에 3억7000만원을 투입한다.
‘구급대 전문화 향상’ 사업에는 올해보다 약 43% 증가한 35억5000만원을 반영했다. 연간 출동이 4000건 이상인 격무구급대에 지원 인력을 보강하고 인력 재배치로 구급차를 추가 운영한다. 중증환자 전문 응급처치 역량을 높이기 위한 3인 출동체계도 강화한다.
소방펌프차와 물탱크차 등 노후 소방차량 교체·보강에는 올해보다 약 90% 늘어난 165억원을 편성했다. 별도로 63억원을 들여 특수구급차와 음압구급차 등을 확충한다. 개인보호장비와 구조·구급장비 보강도 지속 추진한다. 자동확산소화기 설치 등 화재 초기 대응 사업에는 올해보다 약 20% 늘어난 16억2000만원을 쓴다.
재난 상황 관리와 현장 대응의 효율성을 높이기 위한 소방합동청사 건립에는 83억원을 편성했다. 청사에는 소방재난본부와 서울종합방재센터, 종로소방서가 들어설 예정이다. 내년 5월 착공해 2031년 10월 준공하는 것이 목표다.
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