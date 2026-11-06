“방재시설과 공원·녹지 연계 풍수해 대응”

기후 위기로 극한 호우와 가뭄이 일상화한 가운데 서울시가 대심도 빗물 터널을 비롯한 방재시설과 공원·녹지를 융합하는 ‘치수 패러다임 전환’에 나서야 한다는 제언이 나왔다. 각종 풍수해 재난 시나리오에 기반한 선제적 대비가 필요하다는 지적이다.



서울시는 4일 종로구 서울역사박물관에서 ‘기후 재난 대비 회색·녹색 인프라 융합’을 주제로 ‘2026 풍수해 정책 포럼’을 개최했다. 5일 시에 따르면 회색 인프라는 대심도 빗물 배수 터널, 빗물 펌프장과 저류조 같은 방재시설, 녹색 인프라는 공원과 정원, 녹지를 뜻한다. 이날 자리엔 수해 담당 공무원과 전문가, 시민, 시의원 등 230여명이 참석했다.

서울시가 4일 종로구 서울역사박물관에서 연 ‘2026 풍수해 정책 포럼’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시 제공

정회원 서울시 치수안전과장은 올해 시의 풍수해 대응 성과와 향후 과제를 소개했다. 시가 인공지능(AI) 강우 레이더 분석을 통한 24시간 감시와 함께 수도권기상청·한강홍수통제소와의 공동 대응을 강화하는 등의 정책적 노력으로, 시내 시설 침수 피해는 지난 7월 8건에 그쳤다. 인명 피해는 없다.



정 과장은 “기존 신월 대심도 빗물 터널에 더해 2030년까지 강남역·광화문·도림천, 2032년까지 이수∼과천 등 4곳에 대심도 빗물 터널 공사를 신속히 추진하겠다”며 “서울형 ‘치수 방재 공원’ 도입은 구체화해 시범 대상지를 검토하겠다”고 말했다. 치수 방재 공원은 호우 시 물길로 활용되는 공원인데, 서울시에 방재 공원은 아직 없다.

권수열 한강유역물관리위원회 위원장은 기조강연에서 회색 인프라와 녹색 인프라의 역할과 한계를 짚으면서 두 인프라를 융합한 ‘다중 방어 체계’ 필요성을 역설했다. 권 위원장은 “회색 인프라는 짧은 시간에 집중되는 극한 강우에 강하지만 시설 용량을 넘는 초과 강우에 대응하기 어렵다”며 “녹색 인프라는 빗물의 유출 속도와 유출량을 줄이고 수질 관리 효과가 있으나 호우가 지속되면 침투 능력이 저하된다”고 설명했다. 권 위원장은 이어 “융합 시스템은 행정구역이 아닌 유역 단위로 설계하고, 방재 시설은 네덜란드 로테르담의 물 광장처럼 평시에 공원, 재난 발생 시엔 저류지로 ‘이중 활용’이 가능해야 한다”고 제언했다.



서주옥 성균관대 겸임교수(건축학)는 “공원 규모와 특성에 따라 치수·생태 인프라를 결합한 미래형 친환경 인프라를 검토해야 한다”며 “개발사업의 공공 기여 방식으로 만들 필요가 있다”고 강조했다. 김민석 서울연구원 박사는 시간당 200㎜가 넘는 초극한 호우로 인한 한강 대홍수, 지하 공간 연쇄 침수, 초강력 태풍과 대정전 등 시에 발생할 가능성이 있는 풍수해 재난 시나리오를 들면서 “유역 중심의 방재 성능 목표, 시의 권한 강화, 자치구와 연계한 통합 지휘 체계 확립 등이 필요하다”고 지적했다.



엔지니어링 기업인 한국종합기술의 김대성 전무는 종합토론에서 “대심도 터널을 지상과 연결하는 것은 직경 10m, 길이 50m의 수직구”라며 “거대한 수직구를 설치할 수 있는 공간이 많이 없어서 녹색 인프라와의 결합이 상당히 중요하다”고 동의했다. 김 전무는 “수직구로 모이지 않는 빗물은 하수관로로 가게 되는데 물이 관로에 집중되지 않게 녹색 인프라가 시간을 벌어 주는 완충 역할을 한다”고 부연했다.



권현한 서울시립대 교수(토목공학)는 “녹색 인프라의 역할, 기존 방재시설의 성능 발휘, 초과 강우량에 대한 접근을 달리해야 된다”고 조언했다. 권 교수는 “방재 성능을 강우량만으로 평가하는 게 과연 맞는지, 인명 피해가 나지 않고 피해에서 얼마나 빠르게 벗어나는지를 기준으로 평가해야 지속 가능하다”고 덧붙였다.



방재 성능 목표란 자연재해대책법상 풍수해 예방을 위한 방재시설과 정책에 적용되는 시간당 강우량 기준이다. 서울시는 2022년 집중호우 이후 방재 성능 목표를 시간당 100∼110㎜로 상향했다.



정성국 서울시 물순환안전국장은 “이번 포럼에서 제시된 전문가 의견을 바탕으로 방재시설과 공원·녹지기능을 연계하는 방안 등을 살펴보고 시의 풍수해 대응력을 더 높여 가겠다”고 밝혔다.

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