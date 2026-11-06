인천 2027년 예산 15.9조… 민생·복지에 절반 투입

인천시가 시민 생활과 직결된 복지·민생 분야는 유지·확대하고 사업 조정으로 확보한 재원을 미래 성장에 투자한다.



인천시는 2027년도 본예산안을 올해 15조3260억원보다 5740억원(3.8%) 늘어난 15조9000억원으로 편성했다고 5일 밝혔다. 일반회계 12조1533억원, 특별회계는 3조7467억원이다. 보통교부세와 국고보조금 등 정부의 이전재원은 올해와 비교해 7801억원(12.4%) 많아진 7조769억원이다.



예산안에 따르면 시는 민생 회복과 체감형 복지 강화에 8조2000억원을 투입한다. 사회복지 분야는 올해보다 10.1% 증가한 6조9678억원으로 전체 예산의 43.8%를 차지한다. 생애주기별 맞춤형 지원과 취약계층 보호를 이어가면서 가계 부담은 덜어주는 데 초점을 맞췄다.



지역화폐 인천이음카드의 연중 안정적인 운영 기반을 마련했다. 캐시백 예산 2100억원을 올해 대비 749억원 늘려 본예산에 전액 반영한다. 연매출 30억원 이하 가맹점에서 적용 중인 캐시백 10%는 유지하고 월 사용 한도를 30만원에서 50만원으로 높인다. 월 3만원 수준의 임대료로 제공되는 신혼부부 천원주택 84억원, 신생아 출생가구 1.0대출 이자 30억원, 전세사기 피해자 지원 37억원도 마련했다. 매입·전세임대를 비롯한 주거안정 사업에는 3917억원을 배정했다.



대중교통 이용에 따른 시민 부담도 줄인다. 시내버스 및 광역버스 준공영제에 각각 2310억원과 670억원이 쓰인다. 소방특별회계는 4770억원 규모다. 세부적으로 개인보호장비 68억원, 노후 소방차·구급차 교체 97억원, 구조·구급장비 22억원 등이다.



시는 민선 9기에서 제시한 산업·교통·입지 경쟁력이 시민 일자리와 소득으로 이어지도록 하겠다는 구상이다. 핵심 전략인 ‘ABC+E’(인공지능·바이오·문화콘텐츠+에너지)’ 첨단산업 육성에 3166억원이 담겼고, 중소·벤처기업 성장과 일자리 창출에도 2687억원을 배분했다.



이외 광역교통망 확충과 교통 인프라 구축 1조1384억원, 2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 유치 활동에 16억원을 새로 포함시켰다.



박찬대 인천시장은 “지속가능한 시정이란 원칙 아래 인천의 제값을 찾기 위한 의지를 담았다”며 “미래 성장에 대한 투자가 제때 집행되도록 책임 있게 관리하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지