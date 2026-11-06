[이코노 브리핑] 교보생명, 콜센터 2분기 응대율 개선 외

교보생명, 콜센터 2분기 응대율 개선

교보생명은 자사 고객센터의 ‘20초 내 응대율’이 2분기 90%에 달한다고 5일 밝혔다. 고객이 전화를 걸어 상담사와 연결되기까지 20초 이내인 비율이 1분기 70% 수준에서 대폭 개선한 것이다. 상담 과정에서 주로 사용되는 보험·금융 용어 89개를 일상 표현으로 바꾸고, 보험금 지급 과정 중 ‘알림톡’에 지급 내역을 상세히 확인할 수 있는 기능도 추가했다.

디지털엑스 신임 대표에 노용우 내정

미래에셋그룹이 가상자산거래소 디지털엑스(옛 코빗)의 신임 대표이사로 노용우(사진) 미래에셋증권 부사장을 내정했다고 5일 밝혔다. 디지털엑스 인수 이후 경영진 재편의 일환으로 풀이된다. 노 내정자는 미래에셋증권 경영혁신부문 대표와 그룹위험관리부문 대표 등을 역임했다.

한국금융지주, 3분기 영업익 3004억

한국금융지주가 연결기준 3분기 영업이익이 3004억원으로 전년 동기 대비 64.62% 감소하고 매출액은 11조1800억원으로 전년 대비 85.73% 증가했다고 5일 공시했다. 순이익은 2818억원으로 58.2% 줄었다. 주식시장 거래대금 축소와 환율 변동에 따른 외화자산 평가손실 등이 단일 이익 감소에 영향을 미친 것으로 분석된다.

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