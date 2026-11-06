美 중간선거 결과에 ‘들썩’… 비트코인 8만달러대 회복 [코인 브리핑]

미국 중간선거가 마무리되면서 정치적 불확실성이 해소되자 비트코인이 8만달러선을 회복하며 반등했다. 투자자 보호 강화를 요구해온 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 향후 규제 입법을 둘러싼 불확실성은 커졌다는 진단도 나온다.



5일 가상자산 거래소 빗썸에 따르면 비트코인은 이날 오후 3시 기준 24시간 전보다 1.51% 오른 1억808만원에 거래됐다. 글로벌 시황 사이트 코인마켓캡에서도 3.49% 상승한 8만322달러를 기록해 바이낸스 해킹 사태 이후 다시 8만달러선을 회복했다. 알트코인인 이더리움(5.59%)과 솔라나(3.13%) 등도 큰 폭의 상승세를 나타냈다.

5일 서울 서초구 빗썸라운지 모습. 연합뉴스

이번 반등은 중간선거 개표 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 결과를 수용하겠다는 입장을 밝히면서 시장 경계감이 완화된 영향으로 풀이된다. 이란 전쟁 조기 종식 기대감에 지정학적 위험이 줄며 투자 심리가 살아난 점도 긍정적으로 작용했다. 시장 심리를 나타내는 공포·탐욕 지수도 이날 43점으로 소폭 오르며 ‘공포’ 단계에서 벗어나 ‘중립’에 머물렀다.



단기 반등과 달리 가상자산의 제도권 편입을 둘러싼 변수는 늘어났다. 민주당이 의회 주도권을 확보하면서 가상자산 시장구조법인 ‘클래리티법’의 입법 전망이 불투명해졌기 때문이다. 미 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 감독 권한을 나누고 규제 기준을 마련하는 이 법안은 지난 9월 상원 절차 표결에서 부결됐다. 민주당은 소비자 보호 미흡과 트럼프 대통령 일가의 이해충돌 문제 등을 이유로 법안에 반대하며 지분 매각 의무화 등 윤리 조항 강화를 요구하고 있다.



다만 입법 지연이 가상자산 산업 전반의 제도권 편입 중단으로 이어지지는 않을 것이란 관측도 있다. 토큰증권과 스테이블코인 등은 기존 증권법과 지난해 제정된 지니어스법 등을 근거로 사업을 이어갈 수 있기 때문이다. 이환욱 유안타증권 연구원은 “시장구조법은 9월에 이미 멈춘 사안인 만큼 중기적인 전망에는 변화가 없다”며 “스테이블코인과 토큰화 등은 규제와 행정 절차를 통해 제도권 편입이 지속될 것”이라고 분석했다.

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