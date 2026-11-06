“청소년 디지털기기 사용 관리 정책 시급”

전 세계적으로 청소년의 휴대전화 등 디지털 기기 사용 제한 움직임이 확산하는 가운데 우리나라도 학교 현장의 디지털 기기 사용을 효과적으로 통제하고 관리하는 공공정책을 시급히 마련해야 한다는 경제협력개발기구(OECD) 교육 전문가의 제언이 나왔다.



안드레아스 슐라이허(사진) OECD 교육스킬국장은 5일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 교육부·한국교육개발원(KEDI) 주최 ‘OECD 가입 30년: 한국 교육의 성과와 미래’ 주제 국제 세미나에서 “청소년들의 디지털 기기 사용 관련 공공정책이 어떠냐에 따라 학생들의 집중도에 직접적인 영향을 미친다”며 이같이 밝혔다.



안드레아스 국장은 “한국은 교내에서 비교적 AI를 잘 활용하고 있고, 학생들의 수업 중 주의 분산 부작용도 덜한 편”이라면서도 “향후 30년간 기술이 더 발전할 것이기 때문에 현 수준에 안주하면 안 된다. 교내 기기 금지 및 효과적 활용 방안을 담은 정책적 가이드라인을 세워야 한다”고 제언했다.

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