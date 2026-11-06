삼성 ‘미래 바꿀 연구 성과’ 대폭 지원

삼성그룹이 국가 과학기술 경쟁력 발전을 위해 14년 동안 진행해 온 ‘삼성미래기술육성사업’을 강화한다. 블랙홀 난제 규명부터, 인공지능(AI) 인프라 혁신까지 미래를 바꿀 연구 성과를 낸 연구자 10명에게 대폭 지원할 예정이다. 국내 연구개발(R&D) 혁신 생태계를 키우기 위해서다.

삼성그룹은 5일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 ‘삼성미래기술육성사업 2026 애뉴얼 포럼’을 개최했다. 삼성미래기술육성사업은 산업과 인류 사회의 지속 가능한 발전을 지향하는 연구 과제를 발굴해 지원하는 삼성그룹의 사회공헌 활동이다. 올해까지 누적 1조2000억원의 연구비가 투입됐고, 총 916개 연구 과제에 교수진과 박사후연구원, 석·박사 연구원 등 1만7000여명의 과학기술 인력이 참여했다.

5일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 ‘삼성미래기술육성사업 애뉴얼 포럼’에서 ‘삼성미래기술육성사업 우수연구자’로 선정된 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성그룹은 올해 사업 14년의 결실을 조명하는 시상 제도를 처음 도입했다. 기초과학·소재·정보통신기술(ICT) 분야 완료 과제 644개를 대상으로 연구 과제의 우수성과 성과의 확장성, 연구자 성장성, 학계·산업계 파급력을 종합 평가해 ‘삼성미래기술육성사업 우수 연구자’를 선정해 시상했다.

블랙홀 난제 규명부터 AI 인프라 혁신을 이끈 연구자 10명이 수상의 영예를 안았다. 기초과학 분야에서는 오성진 미국 UC버클리대·고등과학원 교수(수리과학), 이현우 포스텍 교수(물리학), 박정원 서울대 교수(화학), 정원석 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 교수(생명과학) 4명이 선정됐다. 소재·ICT 분야에서는 김봉수 울산과학기술원(UNIST) 교수(전자소재), 유창식 성균관대 교수(전자소자), 최장욱 서울대 교수(에너지·환경), 유홍기 카이스트 교수(바이오·메디컬), 김장우 서울대 교수(통신·컴퓨팅), 황성주 카이스트 교수(AI로보틱스) 6명이 이름을 올렸다.

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