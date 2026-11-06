글로벌 자동차·기술 리더 ‘미래차 전략’ 공유

현대자동차그룹이 제너럴모터스(GM), 도요타, 샤오미 등 글로벌 자동차·기술 기업들과 미래 모빌리티 산업의 기술 혁신과 협력 강화에 나섰다. 전동화 기술이 다변화하고 인공지능(AI)이 자동차 산업의 핵심 경쟁력으로 떠오르는 가운데 글로벌 기업 간 기술 교류를 통해 미래차 산업 변화에 공동 대응하려는 구상이다.



5일 현대차그룹에 따르면, 전날부터 이틀간 경기 화성시 롤링힐스 호텔에서 세계자동차공학회연합(FISITA)과 공동으로 ‘FISITA 월드 모빌리티 서밋 2026’을 개최했다.

김창환 현대차·기아 전동화에너지솔루션담당 부사장이 ‘세계자동차공학회연합(FISITA) 월드 모빌리티 서밋 2026’에서 개회사를 하고 있다. 현대차그룹 제공

1948년 설립된 FISITA는 세계 각국의 자동차공학회와 산업계 전문가들이 참여하는 글로벌 협력 기구로, 이 행사가 국내에서 열린 것은 처음이다. 김창환 현대차·기아 전동화에너지솔루션담당 부사장이 한국인 최초로 FISITA 회장을 맡으며 현대차그룹이 행사 프로그램 전반을 기획하고 운영했다.



김 부사장은 개회사에서 “자동차 산업이 전례 없는 기술적 전환기를 맞고 있는 만큼 다양한 기술적 접근과 글로벌 협력이 미래 모빌리티 발전의 핵심”이라며 “현대차그룹은 미래 모빌리티 핵심 기술 경쟁력을 강화하고 기술 교류와 협력에 참여해 미래 모빌리티 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.



만프레드 하러 현대차·기아 연구개발(R&D)본부 사장은 기조연설에서 배터리 전기차(BEV)뿐 아니라 하이브리드차(HEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV), 수소전기차(FCEV)를 아우르는 기술 개발 방향을 소개하며 현대차그룹의 전동화 전략을 제시했다. 하러 사장은 기존 자동차 엔지니어링 기술과 AI 기반 디지털 역량을 결합해 미래차 개발 경쟁력을 강화하겠다는 구상도 밝혔다.



행사에 참석한 GM, 도요타, 보쉬, 샤오미, 창안자동차 등 글로벌 완성차·부품업체의 경영진과 기술 책임자들은 기술 전환 과정에서 발생하는 과제를 공유하고 산업계의 협력 방안을 논의했다. 행사장에는 제네시스 GV90와 현대차 투싼을 비롯한 배터리 팩, 수소 탱크, 로봇 플랫폼 등 현대차그룹의 주요 차량과 기술이 전시됐다.

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