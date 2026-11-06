LS그룹, 조직 안정 속 미래준비 방점

LS그룹이 주요 계열사 최고경영자(CEO)들을 유임시키는 한편, LS전선의 ‘수장’인 구본규 대표이사(사장)를 부회장으로 승진시키는 인사를 단행했다. 내년에도 인공지능(AI) 훈풍 덕에 글로벌 전력시장의 성장이 예상되는 만큼 조직 안정화와 공격적인 영업을 통해 그룹의 성장을 이어가겠다는 전략이다.



LS그룹은 5일 이사회를 열고 이 같은 내용의 2027년도 임원인사를 단행했다. 실제 승진 및 보직이동은 내년 1월1일자로 시행된다.

구본규 대표이사 (왼쪽부터), 구본권 부사장

구자엽 LS전선 회장의 장남인 구 사장은 부회장 승진과 함께 글로벌 경영총괄 대표이사로 경영 보폭을 넓히게 됐다. 2022년부터 LS전선의 CEO를 맡아온 구 사장은 LS전선과 가온전선·LS에코에너지·LS마린솔루션 등 주요 자회사의 성장을 주도했다.



구자철 예스코홀딩스 회장의 장남인 구본권 LS MnM 부사장은 LS엠트론 최고운영책임자(COO)를 맡아 향후 LS엠트론 경영 전반의 안정성 강화에 힘을 보탤 예정이다.



김형원 LS전선 부사장도 글로벌 수주 확대와 해저케이블 사업 성장을 견인한 성과를 인정받아 사장으로 승진했다.



외부 영입도 눈에 띈다. 재정경제부와 국제통화기금(IMF) 등을 거치며 자본시장에 경험이 많은 최원진 전 롯데손해보험 대표이사를 ㈜LS의 경영전략본부장으로 영입해 그룹의 미래 사업을 점검하고 재무 전략을 강화키로 했다.

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