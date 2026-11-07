[새로 나온 책] 이름으로 읽는 서양 문화 외

이름으로 읽는 서양 문화(서미석, 교유서가, 6만5000원)=이름에 담긴 어원과 의미를 통해 서양 문화와 역사의 흐름을 짚어보는 책이다. 서양 고전 전문 번역가이자 편집자인 저자는 131개의 이름을 실마리 삼아 그리스·로마 신화와 성경, 철학과 예술, 과학을 넘나드는 흥미로운 이야기를 풀어낸다. 이름은 단순한 호칭을 넘어 시대와 국경을 거치며 새로운 의미와 문화적 유산을 만들어낸다. 그리스 신화 속 미남 청년 아도니스는 사랑과 죽음의 이야기를 거쳐 현대 남성의 외모와 근육에 대한 강박을 뜻하는 ‘아도니스 증후군’으로 이어진다. 익숙한 이름 속에 숨겨진 서양 문화의 기원과 변천을 흥미롭게 보여준다.

전복적 70년대(마이클 하트, 안호성 옮김, 갈무리, 2만4000원)=미국 정치철학자가 혁명의 좌절기로 기억되는 1970년대를 새로운 정치적 가능성이 움튼 시기로 재해석한 책이다. 1960년대가 혁명과 해방의 시대였다면, 1970년대는 각국의 해방운동이 좌절된 시기로 평가받는다. 그러나 저자는 노동자와 여성, 유색인, 성소수자, 식민지 민중이 기존 권위에 도전하며 새로운 민주적 관계와 제도를 모색한 시대였다고 강조한다. 세계 곳곳의 저항과 연대의 역사를 통해 자율성, 다중성, 참여민주주의의 탄생을 추적하며 패배의 역사 너머에 남겨진 정치적 가능성을 되짚는다.

브라보, 나의 달리기(니컬러스 톰프슨, 홍은택 옮김, 윌북, 1만9800원)=미국 시사잡지 애틀랜틱의 최고경영자(CEO)이자 열정적인 러너인 저자가 아버지와의 관계를 중심으로 달리기가 자신의 삶을 어떻게 바꿔놓았는지 풀어낸다. 마라톤을 즐겼던 아버지는 저자에게 달리기의 매력을 알려준 사람이자 장거리 달리기 재능을 물려준 존재다. 하지만 미국 레이건 행정부에서 일했던 아버지는 마흔 살에 돌연 커밍아웃한 뒤 가족을 떠났고, 알코올 중독 등으로 불행한 삶을 살았다. 아버지의 삶을 지켜보며 두려움과 불안을 느낀 저자는 달리기에 몰입하며 자신만의 길을 찾아간다. 달리기를 통해 신체적 한계뿐 아니라 삶의 고통과 불안에 맞서는 법을 배워가는 한 인간의 진솔한 성장기다.

유년의 추운 밤(테제르 외즐뤼, 이난아 옮김, 민음사, 1만2000원)=‘슬픔과 서정의 황제’로 불리는 튀르키예 현대문학 거장의 자전적 장편소설이다. 1980년 발표된 작가의 첫 장편으로, 1950년대 이스탄불을 배경으로 한 여성의 억압과 고독, 자유를 향한 갈망을 그렸다. 주인공 ‘나’는 숨 막히는 유년기를 보낸다. 그러나 주어진 질서에 순응하지 않고 거리와 카페, 극장과 밤의 유흥가를 떠돌며 자신만의 삶을 찾아 나선다. 반항과 일탈 속에서 깊어진 불안은 자살 시도로까지 이어지고, 주인공은 정신과 병원에서 눈을 뜬다. 작가는 기억의 파편을 몽타주처럼 엮어 성장과 사랑, 고독과 절망, 삶의 의미를 섬세하게 되짚는다.

유머 감각을 잃지 마(손보미, 마음산책, 1만6800원)=이 산문집을 통해 작가는 낙관이란 무조건 밝은 면만 바라보는 태도가 아니라 현실의 어둠과 결핍을 직시하면서도 그 너머의 희망을 발견하려는 노력이라고 말한다. 반려묘의 투병과 이별, 타인의 부고가 남긴 상실감, 역사와 사회의 아픈 흔적을 마주한 경험 등을 통해 슬픔을 외면하지 않고 희망으로 나아가는 일상의 성찰을 담았다. 제목처럼 유머 감각을 잃지 않는다는 것은 고통스러운 현실 속에서도 삶을 긍정하려는 태도임을 보여준다.

광물은 어떻게 무기가 되는가(박준혁, 시크릿하우스, 2만5000원)=핵심 광물이 국가의 산업 경쟁력과 안보를 좌우하는 전략 자산으로 부상한 배경을 살펴본 책이다. 지난 200년간 화석연료 확보가 국가 경쟁력의 핵심이었다면 이제는 리튬, 니켈, 코발트, 희토류 등 핵심 광물의 확보가 새로운 국가 경쟁력이 되고 있다. 자동차 산업은 내연기관에서 전기모터로, 전력 생산은 화석연료에서 재생에너지 중심으로 전환하고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터에도 막대한 전력이 필요하다. 발전부터 송전, 저장, 소비까지 전력 시스템 전반에 광물이 필수적으로 쓰인다. 한국지질자원연구원 선임연구원인 저자는 광물별 매장 지역과 채굴·가공 기술, 국제 공급망의 특성을 분석하고 한국의 대응 전략을 제시한다. 광물이 단순한 산업 원료를 넘어 국가 안보를 좌우하는 무기가 된 시대, 자원 빈국 한국의 생존 전략을 모색한다.

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