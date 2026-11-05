슈퍼마켓 이어 혈액원·은행까지… 유럽 기반시설 사이버 공격 비상

유럽 슈퍼마켓 냉장고를 노린 사이버 공격이 프랑스 혈액원으로 번진 데 이어 은행에서도 해킹으로 1억유로(약 1511억원)가 넘는 돈이 빠져나간 것으로 알려졌다. 해킹이 일상생활을 넘어 생명이 걸린 의료와 경제를 지탱하는 금융 등 핵심 인프라까지 위협하며 유럽에 비상이 걸렸다.



AFP통신 등에 따르면 프랑스혈액원(EFS)은 3일(현지시간) 성명을 내고 전날 혈장을 보관하는 냉동창고 3곳이 사이버 공격을 받아 “온도와 해동 기준치가 극도로 높은 수준으로 올라갔다”고 밝혔다. 공격 대상은 이들 시설에 냉장 설비를 공급하는 업체였다. 프랑스 주간지 르카나르앙셰네는 해커들이 영하 30도 안팎으로 유지돼야 하는 창고 온도를 최고 110도까지 끌어올리려 했다고 보도했다.

냉장고 해킹으로 식품이 대거 폐기된 아일랜드의 슈퍼마켓. 로이터연합뉴스

다행히 큰 피해는 없었다. EFS는 “감시·경보 시스템이 이상을 신속히 감지해 직원들이 조치할 수 있었다”며 “건강상 문제는 확인되지 않았고 손실된 혈액 제품도 없다”고 설명했다. 이와 관련해 국가사이버보안청과 보건부가 사건을 조사하고 있다.



은행에서는 실제 금전 피해까지 났다. 프랑스 서부 브르타뉴에 기반을 둔 크레디뮈튀엘아르케아는 4일 사이버 공격으로 사기성 거래가 이뤄졌다고 밝혔다. 은행에 따르면 해커들은 고객 계좌가 아닌 은행 자체 계좌에 침투해 다른 은행으로 돈을 이체하는 수법을 썼다. 빼낸 자금은 가상화폐 거래소에서 코인으로 바뀌었다. 은행은 이번 사건이 “외부에서 들어온 정교한 공격”이라며 직원 실수 가능성은 배제했다. 일부 자금은 동결해 나머지 회수에 나섰고, 파리 검찰은 정식 수사에 착수했다.



배후를 자처한 단체는 아직 나오지 않았다. 은행 해킹이 냉장 설비 공격과 연관됐는지도 확인되지 않았다. 다만 보안 허점이 잇따라 드러나면서 유럽에서는 기반시설 보안 점검이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.

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