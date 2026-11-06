티쏘, 이동욱 협업 'PRX 이동욱 스페셜 에디션' 6일 출시

사진=아레나 코리아 제공

스위스 워치 브랜드 티쏘(TISSOT)가 브랜드 앰버서더인 배우 이동욱과 협업한 'PRX 이동욱 스페셜 에디션'을 오는 11월 6일 글로벌 출시한다.

이번 에디션은 티쏘가 전개해 온 PRX 35mm 실루엣을 유지하면서, 이동욱의 아기 백사자 캐릭터 '욱동이'에서 영감을 받은 화이트와 핑크 컬러 포인트를 적용했다.

제품은 핸즈와 인덱스에 전용 핑크 컬러 슈퍼루미노바(Super-LumiNova®)를 적용했다. 일부 인덱스는 자연광에서 핑크빛을 띠며, 어두운 환경에서는 다른 인덱스가 핑크색으로 발광하도록 설계됐다.

초침과 케이스백에는 '욱동이' 캐릭터를 반영한 디테일을 더했다. 핑크 스티치가 들어간 화이트 러버 스트랩도 추가로 제공되며, 전용 패키지에는 티쏘의 시그니처 컬러인 블랙과 레드를 활용한 '티쏘X욱동이' 캐릭터 디자인을 적용했다.

사진=아레나 코리아 제공

이동욱은 이번 협업에 대해 오랫동안 바라온 프로젝트를 선보이게 돼 기쁘다며, 이번 제품과 향후 티쏘와의 협업에도 관심을 가져달라고 전했다.

출시 기념 팝업 스토어는 11월 6일부터 15일까지 서울 여의도 IFC몰 L3층 사우스 아트리움에서 운영된다.

팝업에서는 스페셜 에디션을 비롯해 이동욱이 참여한 티쏘의 주요 타임피스를 전시한다. 오픈 당일인 6일에는 오후 5시부터 일반 관람객이 입장할 수 있다.

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