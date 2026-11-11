장 건강 넘어 운동·간·신장까지…프로바이오틱스 업계, 연구 분야 넓힌다

프로바이오틱스 업계가 장 건강을 넘어 운동 수행과 간·신장 건강으로 연구 분야를 넓히고 있다.

연구실에서 연구자가 피펫을 이용해 시료를 분석하는 모습을 재구성한 이미지. 국내 프로바이오틱스 업계는 장 건강을 넘어 운동 수행과 간·신장 건강으로 연구 범위를 넓히고 있다. 생성형 AI 이미지

엘리트 운동선수를 대상으로 운동 지속시간을 평가하거나, 세포·동물실험에서 간손상과 장 유래 요독소 관련 지표를 살피는 방식이다.

11일 업계에 따르면 헥토헬스케어·hy·쎌바이오텍은 각각 운동 수행과 간·신장 손상 관련 연구 결과를 국제학술지에 발표했다. 한국건강기능식품협회가 추산한 지난해 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조9626억원이다. 업체들은 기존 장 건강 중심의 연구에서 벗어나 새로운 활용 가능성을 확인하는 데 주력하고 있다.

헥토헬스케어와 한국체육대학교가 함께한 다균주 프로바이오틱스 'SLAB51(슬랩51)'의 임상연구 결과는 지난달 8일 국제학술지 '뉴트리언츠(Nutrients)'에 공개됐다. SLAB51은 클라우디오 드시모네 교수가 개발한 8종 균주 복합물이다.

한국체대 윤지운 교수 연구팀은 태권도·필드하키·배드민턴 남자 엘리트 선수 36명의 자료를 분석했다. 같은 선수가 SLAB51과 위약을 각각 1주씩 섭취하고, 두 섭취 기간 사이에 2주의 휴지기를 두는 무작위 이중맹검 위약대조 교차시험으로 진행했다.

운동 수행능력은 속도와 경사를 단계적으로 높이는 트레드밀 검사로 평가했다. 논문의 추가 사후분석에서 SLAB51을 1주간 섭취한 뒤 총 운동 지속시간은 위약을 섭취했을 때보다 평균 33.3초 길었다. 호흡교환율(RER)이 1.0을 초과한 구간의 운동 지속시간도 약 57초 길게 나타났다.

연구팀은 고도로 훈련된 선수에게서 나타난 단기 섭취 후 차이에 주목했다. 대상자 수와 섭취 기간을 늘려 같은 결과가 나타나는지 확인하고, 작용 기전을 규명할 필요도 있다고 설명했다.

hy는 자체 개발한 프로바이오틱스 'HY7804'의 알코올성 간손상 관련 연구를 국제학술지 '국제분자과학저널(IJMS)'에 발표했다.

세포실험에서는 HY7804 처리군에서 알코올 노출에 따른 세포 생존율 감소가 완화됐고, 세포 손상 관련 지표도 개선됐다. 동물실험에서는 HY7804 투여군의 혈중 AST·ALT 수치가 유산균을 투여하지 않은 알코올 섭취군보다 유의하게 낮았다. AST·ALT는 간손상 여부를 평가할 때 사용하는 혈액검사 지표다.

간 조직의 지방 축적과 산화적 손상이 완화되는 양상도 관찰됐다. 염증 관련 지표 역시 세포·동물실험에서 감소했다.

이번 결과는 세포와 생쥐를 대상으로 한 연구에서 확인된 것으로, 사람이 HY7804를 섭취했을 때 간손상이 예방되거나 개선된다는 의미는 아니다. hy는 향후 인체적용시험을 통해 기능성을 추가 검증할 계획이다.

쎌바이오텍은 특허 유산균 3종인 CBT-LA1·CBT-LC5·CBT-BL3를 활용한 후속 연구를 국제학술지 '라이프 사이언스(Life Sciences)'에 발표했다.

이번 연구는 시험관 실험과 항암제 시스플라틴으로 신장 손상을 유발한 생쥐 실험으로 진행됐다. 만성콩팥병 환자에게 유산균을 투여한 인체시험과는 구분된다.

시험관 실험에서는 요독소 생성에 관여하는 전구물질인 인돌이 감소했다. 동물실험에서는 유산균 투여군의 혈중 장 유래 요독소 농도가 낮아졌고, 신장 기능과 손상·염증 관련 지표도 개선됐다. 장내 미생물 구성 역시 정상 대조군과 유사한 방향으로 변했다.

회사는 장내 미생물 환경과 신장 건강의 관계를 살피는 '장-신장 축' 관점에서 이번 연구의 의미를 설명했다. 시스플라틴으로 유발한 신장 손상 모델에서 관찰된 변화가 만성콩팥병 환자에게도 같은 방식으로 나타나는지는 추가 검증이 필요하다.

헥토헬스케어 마이크로바이옴연구소 김상훈 상무는 "운동 수행과 간·신장 건강 등 장 건강을 넘어선 영역에서도 프로바이오틱스의 활용 가능성을 탐색하는 연구가 이어지고 있다"며 "균주별 특성에 대한 이해와 과학적 근거가 축적될수록 프로바이오틱스의 활용 가능성도 보다 구체적으로 확인될 것으로 기대한다"고 말했다.

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