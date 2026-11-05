‘서울청년정책네트워크’ 한자리서 성과 공유

서울시의 대표적인 청년 참여 기구인 ‘서울청년정책네트워크(서울청정넷)’의 청년 120여명이 한자리에 모여 정책 제안 등 활동 성과와 의미를 공유한다.



서울시는 7일 중구 시청 서소문1청사에서 ‘2026년 서울청정넷 총회’를 연다고 4일 밝혔다. 청년들이 직접 기획·설계한 올해 총회에선 2027년 청년 자율 예산안 의결, 참여 우수자 8명에 대한 시장 표창 수여, 10개 팀의 정책 발표회 등이 진행된다.



1부의 청년 자율 예산 의결 세션에선 서울청정넷 청년 위원들이 올해 제안한 65개 사업 중 분과위원회 심의를 거쳐 대시민 투표에서 선정된 6개 사업의 취지와 내용을 설명한다. 시의 청년 자율 예산제는 청년들이 예산 편성 과정에 참여하는 제도로, 해당 6개 사업 중 2억1400만원 규모의 3개 사업이 내년도 본예산에 반영돼 시행을 앞두고 있다.



우선 마약류 회복자와 가족 대상 재활 프로그램, 취약 청소년과 청년 대상 마약류 오남용 예방 지원 프로그램을 운영하는 ‘마약류 일상 회복 지원 사업 및 오남용 예방’ 사업에 가장 많은 1억5500만원이 책정됐다. 또 시민 참여가 필요한 사업에 청년을 연계해 주는 ‘서울 청년 파트너스’ 사업에 2900만원, ‘청년인생설계학교 내 재출발 코스 신설’ 사업엔 3000만원이 편성됐다. 모두 신규 사업이다.



박주희 시 미래청년기획관은 “이번 서울청정넷 총회는 청년들이 의견을 나누고 다양한 시정 과제를 깊이 있게 고민하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

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