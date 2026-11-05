경과원, AI로 반복업무 줄여 효율 ‘UP’

“인공지능(AI)을 업무에 활용하며 하루 2시간가량 업무시간을 줄였습니다. 반복업무에 낭비하던 시간은 기업 방문과 상담, 사업 사후관리에 활용하고 있죠.”



정보통신기술(ICT)의 ‘심장’인 경기 성남시 판교에서 일하는 최보라 경기도경제과학진흥원(경과원) 판교테크노밸리팀 과장은 요즘 업무 부담이 한층 가벼워졌다. 생성형 AI를 업무 전반에 활용한 덕분이다. 이렇게 확보한 시간은 지역 벤처기업·스타트업 상담과 정책 기획 등 밀착 서비스에 투입하고 있다.



경과원이 생성형 AI를 활용해 ‘행정혁신 2.0’에 속도를 내고 있다. 4일 경과원에 따르면 올 하반기 AI 실무 교육을 수강한 직원 125명을 대상으로 실시한 설문 결과 응답자의 93%는 생성형 AI를 실제 업무에 활용하고, 51%는 매일 AI를 활용한다고 답했다.



AI 도입에 따른 업무 효율화도 명확히 나타났다. 응답자의 60%는 기존 대비 업무 시간이 30% 이상 감소했다고 밝혔고, 28.8%는 업무 시간이 절반 이상 단축됐다고 답했다. 절감된 시간은 ‘자료 검증 및 업무 품질관리 강화’(61.6%·이하 복수응답), ‘신규 사업 및 정책 기획’(28.8%) 등 서비스의 질을 높이는 분야에 재투입되고 있다.



기업지원 부서에선 타깃 기업의 산업 동향과 시장 환경을 정밀 분석하는 데 AI를 활용 중이다. 해외진출 지원 부서에서는 국가별 수출입 통계와 현지 인증제도 조사를 자동화했으며, 창업지원 부서에서는 사업계획서 검토 및 기업 맞춤형 지원사업 발굴에 AI 기술을 도입했다.

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