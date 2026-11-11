담 걸린 줄 알고 넘긴 어깨 통증…폐에 구멍 난 ‘기흉’ 신호일 수도

어깨나 등이 갑자기 아프면 잠을 잘못 잤거나 담이 걸렸다고 여기곤 한다. 하지만 한쪽 가슴에 날카로운 통증이 생기고 숨을 들이쉴 때 더 아프거나 숨이 차면 가볍게 넘겨선 안 된다. 폐에 난 구멍으로 공기가 새어 나와 흉막강(폐와 가슴벽 사이의 좁은 공간)에 차면서 폐가 눌려 충분히 팽창하지 못하는 기흉일 수 있어서다.

갑자기 어깨나 등에 통증이 생기고 숨이 차면 기흉 가능성도 고려해야 한다. 클립아트코리아

◆ 쉬거나 자던 중 갑자기 찾아오는 기흉

기흉은 특별히 몸을 다치거나 무리한 활동을 하지 않았을 때도 생길 수 있다. 국제학술지 ‘ERJ Open Research’에 발표된 연구에 따르면, 폐질환이 없는 40세 이하 원발성 자연기흉 환자 514명 가운데 95%는 증상이 갑자기 시작됐다. 휴식 중 증상이 시작된 경우가 70%로 가장 많았고 잠을 자다가 증상을 느낀 환자는 16%, 운동 중 증상이 시작된 환자는 3%였다.

기흉으로 인한 통증은 폐가 있는 가슴뿐 아니라 어깨나 목, 배에서도 느껴질 수 있다. 이 때문에 근육이나 관절 문제로 오인하기도 한다.

◆ 통증이 줄어도 안심할 수 없는 기흉

기흉 환자가 처음 느낀 통증은 시간이 지나면서 약해질 수 있다. 지난해 국제학술지 ‘BMJ Open Respiratory Research’에 발표된 자료에 따르면 병원을 늦게 찾은 기흉 환자일수록 통증을 덜 호소하는 경향을 보였다.

기흉으로 인한 통증은 시간이 지나면서 줄어들 수 있지만 통증이 덜해졌다고 폐 상태가 회복된 것은 아니다. 클립아트코리아

원발성 자연기흉 환자 236명 가운데 통증 점수 자료가 있는 215명을 분석한 결과, 증상 당일 내원한 환자의 통증 점수 중앙값은 100점 만점에 47.5점이었다. 증상이 시작된 지 하루 이상 지난 뒤 내원한 환자는 28점이었고, 일주일 넘게 지난 뒤 내원한 환자군에서 통증 점수가 가장 낮았다. 통증이 줄어든 뒤에도 기흉이 확인된 만큼 통증이 약해졌다고 안심해선 안 된다.

기흉 증상은 기존 폐질환 여부에 따라서도 다르게 나타난다. 폐질환이 없는 젊은 환자는 숨쉬기가 약간 불편할 수 있지만, 만성폐쇄성폐질환 등 폐질환이 있는 사람은 호흡곤란이 더 심해질 수 있다.

◆ 젊은층 자연기흉부터 폐질환·외상에 따른 기흉까지

기흉은 다른 폐질환 없이 발생하는 일차성 자연기흉, 폐질환이 원인인 이차성 자연기흉, 가슴 외상으로 생기는 외상성 기흉 등으로 나뉜다.

만성폐쇄성폐질환·폐기종 등 기존 폐질환이 있는 사람에게도 이차성 기흉이 생길 수 있다. 클립아트코리아

일차성 자연기흉은 키가 크고 마른 젊은 층에서 비교적 흔하다. 이차성 기흉은 만성폐쇄성폐질환·폐기종·결핵 등 폐질환이 있는 사람에게 생기며, 중장년층에서 나타나는 경우가 많다. 교통사고나 추락, 자상뿐 아니라 폐 조직검사나 인공호흡기 치료 중에도 발생할 수 있다.

드물게 생리 주기와 맞물려 발생하는 월경성 기흉도 있다. 영국흉부학회에 따르면 젊은 여성이 생리 전후 72시간 안에 흉통·호흡곤란·객혈을 겪으면 이 질환을 의심해 볼 수 있다. 월경성 기흉은 오른쪽 폐에서 나타나는 경우가 많다.

◆ 흉부 엑스레이로 확인…재발 막으려면 금연해야

기흉은 흉부 엑스레이 검사로 진단한다. 엑스레이에서 기흉이 뚜렷하게 보이지 않거나 폐 상태를 더 살펴볼 필요가 있으면 CT를 찍기도 한다.

기흉은 흉부 엑스레이 검사로 진단하며 환자 상태에 따라 치료 방법을 정한다. 클립아트코리아

치료 방법은 기흉의 크기와 증상, 환자의 전반적인 상태에 따라 달라진다. 증상이 거의 없고 상태가 안정적이면 의료진 판단에 따라 경과를 관찰할 수 있다. 공기가 많이 차거나 호흡곤란이 심하면 흉관을 넣어 공기를 빼낸다. 기흉이 낫지 않거나 자꾸 재발하면 흉강경 수술로 폐 표면에 생긴 기포를 제거할 수 있다. 재발을 막기 위해 흉막(폐를 감싼 막)을 서로 붙이는 시술을 병행하기도 한다.

기흉은 치료 뒤에도 재발할 수 있어 사후 관리가 중요하다. 흡연은 기흉이 생기거나 재발할 위험을 높이므로 반드시 금연해야 한다.

흉막강에 공기가 남아 있는 상태에서 비행기에 타면 기압 변화로 공기가 팽창할 수 있다. 자연기흉 환자는 검사에서 기흉이 사라진 것을 확인한 뒤에도 최소 7일이 지난 후 비행하도록 권고된다.

기흉 병력이 있는 사람은 스쿠버다이빙을 하지 말아야 한다. 잠수 중 기흉이 발생하면 압력 변화로 상태가 급격히 악화해 생명이 위험할 수 있다.

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