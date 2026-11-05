횡성 석불좌상 불두 37년 만에 귀환

도난당해 오랜 기간 행방을 알 수 없었던 강원도 유형유산 ‘횡성 상동리 석불좌상’(사진)의 머리 부분인 불두가 37년 만에 제자리로 돌아왔다.

횡성군은 되찾은 불두를 제자리에 복원할 계획이라고 4일 밝혔다. 상동리 석불좌상은 통일신라시대 만들어진 석조 불상이다. 1971년 강원도 유형유산으로 지정됐다. 1989년 불상의 머리 부분인 불두가 도난당하면서 오랜 기간 본래의 모습을 잃은 채 보존돼왔다.

불두의 소재는 한 제보를 계기로 드러났다. 국가유산청이 발간한 ‘도난 국가유산 정보 목록’을 접한 한 시민이 자신이 운영하는 화랑에 유사한 작품이 있다고 횡성군에 알렸다. 군은 수차례 전문가 조사에서 해당 불두가 진품일 가능성이 높다는 의견을 듣고 관계기관에 보고했다.

이후 소장자가 무상 반환 의사를 밝힘에 따라 군은 지난 6월 불두를 인수했다. 지난 9월 국가유산청 현장 조사를 통해 해당 불두가 석불좌상의 것임을 최종 확인했다.

군은 이번 반환을 계기로 원형회복을 위한 복원과 보존·관리를 단계적으로 추진할 계획이다. 우선 현재 설치된 임의복원 불두를 제거하고 전문가 자문과 행정절차를 거쳐 돌아온 불두를 본래 위치에 복원할 예정이다. 훼손과 도난을 막기 위한 방범시설 구축도 함께 검토한다.

장신상 횡성군수는 “복원이 완료되면 반환의 의미를 지역사회와 함께 나누는 기념행사를 추진하겠다”고 말했다.

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