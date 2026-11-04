또 플래티넘, 또 최초…BTS ‘아리랑’, K팝 최초 伊 플래티넘 인증

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 이탈리아에서도 K팝 이정표를 남겼다.

4일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 방탄소년단의 ‘아리랑’은 지난 2일(현지시간) 이탈리아 음악산업협회(FIMI)로부터 ‘플래티넘’ 인증을 받았다.

사진: 빅히트뮤직 제공

FIMI 플래티넘 인증은 실물 음반 판매량, 디지털 다운로드, 스트리밍 수치를 합산해 5만 유닛 이상을 기록한 음반에 주어진다. ‘아리랑’은 지난 4월 ‘골드’ 인증을 받았는데, 이로부터 약 6개월여 만에 ‘플래티넘’까지 획득하게 됐다.

FIMI ‘플래티넘’은 BTS뿐 아니라 K팝 가수로서도 최초다. BTS는 앞서 ‘러브 유어셀프 결 ‘앤서’(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’)’, ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’, ‘맵 오브 더 소울 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’, ‘비(BE)’, ‘프루프(Proof)’ 등으로 ‘골드’ 인증을 받았지만 ‘플래티넘’은 처음이다.

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