또 플래티넘, 또 최초…BTS ‘아리랑’, K팝 최초 伊 플래티넘 인증

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 이탈리아에서도 K팝 이정표를 남겼다.
4일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 방탄소년단의 ‘아리랑’은 지난 2일(현지시간) 이탈리아 음악산업협회(FIMI)로부터 ‘플래티넘’ 인증을 받았다.
FIMI 플래티넘 인증은 실물 음반 판매량, 디지털 다운로드, 스트리밍 수치를 합산해 5만 유닛 이상을 기록한 음반에 주어진다. ‘아리랑’은 지난 4월 ‘골드’ 인증을 받았는데, 이로부터 약 6개월여 만에 ‘플래티넘’까지 획득하게 됐다.
FIMI ‘플래티넘’은 BTS뿐 아니라 K팝 가수로서도 최초다. BTS는 앞서 ‘러브 유어셀프 결 ‘앤서’(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’)’, ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’, ‘맵 오브 더 소울 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’, ‘비(BE)’, ‘프루프(Proof)’ 등으로 ‘골드’ 인증을 받았지만 ‘플래티넘’은 처음이다.
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