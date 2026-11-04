태양광 없어도 OK… 제주도, ‘생활 속 히트펌프’ 단독주택 추가 모집

태양광 발전시설이 없는 단독주택도 고효율 난방기기인 히트펌프 설치 지원을 받을 수 있게 됐다. 주택당 신청 한도도 최대 2대로 늘어난다.

제주도는 이 같은 내용을 담아 지원 기준을 완화한 ‘2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업’ 대상자를 추가 모집한다고 4일 밝혔다.

히트펌프 설치한 모습. 제주도 제공

이번 추가 모집은 제주도가 꾸준히 건의해 온 제도개선 사항이 반영돼, 기후에너지환경부의 ‘난방전기화 사업 보조금 업무처리 지침’이 지난 10월29일 일부 개정됨에 따라 추진됐다.

가장 크게 달라진 점은 신청 자격 완화와 지원 대수 확대다.

그동안은 태양광 발전시설을 설치한 가구만 신청할 수 있었으나, 이번부터는 태양광 설치 여부와 관계없이 도내 단독주택 소유자와 세대주라면 누구나 신청할 수 있다. 또한 기존 주택당 1대만 지원하던 방식에서 벗어나, 난방면적이 기준을 초과하거나 세대가 분리된 주택은 최대 2대까지 지원받을 수 있다.

모집 규모는 취소 가구에 대비한 예비가구를 포함해 1000가구 안팎이며, 물량이 소진될 때까지 선착순으로 접수한다.

지원 금액은 하반기 보급계획과 동일하게 1대당 최대 단가 1400만원을 기준으로 국·도비 70%(최대 980만원)가 지원되며, 신청 가구는 30%(420만원)만 부담하면 된다.

히트펌프 설치한 모습. 제주도 제공

제주도는 겨울철 난방 시기를 고려해 서류 접수 순서대로 신속하게 대상자를 선정할 방침이다. 현장 확인 승인 후 서류를 제출한 가구를 대상으로, 사업수행자(컨소시엄)별 배정 물량 안에서 선착순 선정해 보급한다.

다만, 주택 상황과 전기 공급 절차에 따라 설치에 7일 이상 소요될 수 있다. 특히 기존 보일러를 철거하고 새로 설치하는 과정에서 난방과 온수 사용이 일시 중단될 수 있으므로, 사전에 설치 일정을 확인하고 대비하는 것이 필요하다.

조선희 제주도 기후에너지국장은 “이번 지침 개정으로 태양광 미설치 가구와 히트펌프 2대 설치가 필요한 단독주택 가구도 혜택을 받을 수 있게 됐다”며 “겨울철 난방 시기에 맞춰 도민들이 빨리 혜택을 누릴 수 있도록 연내 보급을 마무리하겠다”고 밝혔다.

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