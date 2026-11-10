목 아파 침 삼키기 힘들 때…찬물 마실까, 따뜻한 물 마실까

침을 삼킬 때 목이 따끔거리면 따뜻한 물을 마실지 찬물을 마실지 고민하게 된다. 찬물은 목을 자극해 통증을 키운다고 생각하기 쉽지만 오히려 통증을 덜어준다고 느끼는 사람도 있다. 목이 아플 때는 따뜻한 물과 찬물 중 어느 쪽이 나을까.

목이 아플 때 물을 마시는 모습. 클립아트코리아

◆ 따뜻한 음료, 감기 증상으로 목이 불편할 때

감기 등으로 목이 아플 때 따뜻한 음료를 마시면 증상이 한결 나아질 수 있다. 2008년 국제 학술지 ‘Rhinology’에 발표된 연구에 따르면 따뜻한 과일 음료는 감기·독감 증상 완화에 도움이 됐다.

카디프대 감기센터 연구진은 감기나 독감 증상이 있는 성인 30명을 두 그룹으로 나눠 따뜻한 과일 음료와 실온 과일 음료를 마시게 한 뒤 증상 변화를 비교했다. 참가자들이 마신 따뜻한 음료의 온도는 평균 73.7도, 실온 음료의 온도는 평균 21.8도였다. 두 그룹 모두 콧물·기침·재채기가 완화됐다고 답했으며, 따뜻한 음료를 마신 그룹은 인후통·오한·피로감도 나아졌다고 답했다.

◆ 찬물·아이스크림도 인후통 완화에 활용

인후통이 있을 때는 얼음물도 통증을 잠시 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 클립아트코리아

찬물은 목을 자극한다고 생각하는 사람도 있지만 인후통이 있을 때 차가운 음료를 마시거나 음식을 먹으면 통증이 잠시 가라앉을 수 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 인후통이 있을 때 따뜻한 음료를 마시고 수분을 충분히 섭취하거나 얼음 조각·아이스바를 먹으면 증상 완화에 도움이 된다고 설명한다. 영국 국민보건서비스(NHS)도 물을 충분히 마시고 차갑거나 부드러운 음식을 먹도록 권한다.

찬물이 통증을 덜어주면 차갑게 마시고, 따뜻한 음료가 목에 더 잘 맞으면 따뜻하게 마시면 된다. 찬물을 마신 뒤 통증이나 기침이 심해지면 미지근한 물을 마신다. 인후통이 있을 때는 어느 한쪽을 고집하기보다 편하게 마실 수 있는 온도로 수분을 충분히 섭취하는 게 중요하다.

◆ 물은 조금씩 자주…소금물 가글도 가능

따뜻한 소금물로 가글하면 목 통증을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 클립아트코리아

목이 아프면 물을 마시는 것조차 힘들어 수분 섭취가 줄 수 있다. 이때는 탈수를 막기 위해 물을 조금씩 자주 마시는 게 좋다. 죽이나 수프처럼 부드러운 음식은 목에 부담이 적다. 크래커처럼 딱딱한 음식이나 떡볶이·마라탕처럼 맵고 자극적인 음식은 목을 자극할 수 있어 통증이 심할 때는 먹지 않는 것이 안전하다.

NHS에 따르면 따뜻한 물 한 컵에 소금 반 티스푼을 녹여 가글한 뒤 뱉으면 목 통증 완화에 도움이 될 수 있다. 가글액을 뱉기 어려운 어린이에게는 권하지 않는다. 실내 공기가 건조하면 가습기를 사용하고 담배 연기처럼 목을 자극하는 환경에는 노출되지 않도록 한다.

◆ 따뜻한 물과 뜨거운 물은 구분해야

따뜻한 음료는 목을 편안하게 할 수 있지만 지나치게 뜨거우면 식도 점막을 자극할 수 있다. 국제암연구소(IARC)는 65도가 넘는 매우 뜨거운 음료를 식도암을 일으킬 가능성이 있는 요인으로 분류했다.

따뜻한 음료는 목을 편안하게 할 수 있지만, 지나치게 뜨거우면 식도 점막을 자극할 수 있어 식혀 마시는 게 좋다. 클립아트코리아

특별한 질환이 없다면 평소 마시기 편한 온도의 물을 충분히 마시면 된다. 얼음물을 마실 때 두통이 생기거나 식도 질환으로 찬 음료가 불편한 사람은 미지근한 물을 마시는 게 좋다.

인후통은 감기 같은 바이러스 감염이나 세균 감염으로 생길 수 있다. 바이러스가 원인이라면 항생제는 효과가 없으므로 임의로 복용하지 말아야 한다. 세균 감염이 의심되면 병원에서 검사해 원인을 확인한다. 물을 삼키기 어렵거나 숨쉬기 힘든 경우, 침이나 가래에 피가 섞이거나 탈수 증상이 나타나면 진료를 받아야 한다.

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