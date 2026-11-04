삼성물산 ‘홈닉’, 금성백조와 협약...21개 건설사로 확대

삼성물산이 주거생활 플랫폼 ‘홈닉’의 적용 범위를 금성백조 아파트로 넓힌다. 홈닉 도입을 위해 업무협약을 맺은 국내 건설사는 21곳으로 늘었다.

삼성물산 건설부문은 지난 3일 대전 금성백조 본사에서 주거서비스 앱 ‘예미지by홈닉’ 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

(왼쪽부터) 삼성물산 김명석 주택상품마케팅본부장(부사장), 금성백조 송태호 건축사업본부장(전무). 삼성물산 건설부문 제공

금성백조는 내년 2월 분양 예정인 충남 아산 모종샛들지구 A2블록에 홈닉을 처음 적용하고, 이후 신규 단지로 확대할 예정이다.

홈닉은 입주민이 앱 하나로 가정 내 사물인터넷(IoT) 기기를 제어하고 커뮤니티 시설 예약, 방문 차량 등록, 관리사무소 공지 확인 등을 할 수 있는 서비스다. 에너지 관리와 입주민 간 소통 기능도 제공한다.

양사는 인공지능(AI) 주차 서비스와 에너지 통합모니터링 시스템, 층간소음 저감 기술 등에서도 협력하기로 했다.

송태호 금성백조 건축사업본부장(전무)은 “이번 업무협약을 통해 입주민에게 한 차원 높은 스마트 주거 서비스를 제공하고, 회사의 가치인 양심과 신뢰를 바탕으로 고객 감동을 실현해 나가겠다”고 말했다.

김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 “‘예미지by홈닉’ 서비스를 금성백조 입주민에게 제공해 주거 편의와 만족도를 높이고, 앞으로도 스마트 주거 기술 협력을 지속적으로 확대해 입주민의 일상에 새로운 가치를 더해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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