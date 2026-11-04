마돈나·앤 해서웨이도 나섰다…AI 저작권 갈등 확산

뉴욕타임스(NYT)와 오픈AI의 저작권 소송에 할리우드와 음악계도 참전했다. 클립아트코리아

미국 할리우드와 음악계의 유명 인사들이 인공지능(AI) 학습에 저작권 콘텐츠를 무단으로 활용했다는 의혹을 받는 오픈AI를 상대로 한 뉴욕타임스(NYT)의 소송을 지지하고 나섰다.

주요 음악단체와 노동조합까지 법정 대응에 힘을 보태면서 AI 학습 과정에서 창작자의 권리와 보상을 어떻게 보장할 것인지를 둘러싼 논쟁이 언론계를 넘어 미국 창작산업 전반으로 확산하고 있다.

3일(현지시간) 인터넷매체 악시오스에 따르면 영화와 음악, 방송, 공연, 문학 분야의 창작자와 관련 단체들은 최근 법원에 NYT를 지지하는 법정조언자 의견서를 잇달아 제출했다.

이번 움직임은 NYT가 2023년 12월 오픈AI와 마이크로소프트(MS)를 상대로 제기한 저작권 침해 소송과 맞닿아 있다. NYT는 자사 기사 수백만 건을 허가 없이 AI 모델 학습에 사용했다며 저작권 침해를 주장해 왔다.

창작업계는 대규모언어모델(LLM)을 학습시키는 과정에서 저작권자의 허락 없이 콘텐츠를 사용하는 행위를 폭넓게 허용해서는 안 된다는 입장이다. AI 기술의 발전과 상업적 활용이 창작자의 권리와 정당한 보상을 침해하는 방식으로 이뤄져서는 안 된다는 것이다.

배우 앤 해서웨이와 가수 마돈나, 베트 미들러 등 유명 인사들도 NYT 지지에 동참했다. 이들은 대형 연예기획사 CAA 등이 참여한 휴먼 컨센트 재단을 통해 창작자의 권리를 보호해야 한다는 입장을 밝혔다.

음악업계에서도 공동 대응에 나섰다. 미국음반산업협회(RIAA)와 전미음악출판인협회(NMPA), 미국작곡가·작사가·출판인협회(ASCAP), BMI 등 주요 음악단체가 별도의 법정조언자 의견서를 제출했다.

배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)과 미국음악인연맹(AFM), 미국작가조합(WGA) 동부·서부 지부도 가세했다. 이들 노동조합은 이번 대응이 25만명이 넘는 엔터테인먼트·미디어 종사자의 권리와 생계를 보호하기 위한 것이라고 설명했다.

대형 연예기획사 WME는 AI 학습에 창작물을 활용하는 것 자체를 막기보다는 저작권자에게 정당한 사용료를 지급하는 라이선스 계약을 체결해야 한다는 입장을 밝혔다. AI 기술의 활용 가능성을 인정하면서도 창작물 이용에 따른 보상 체계는 마련돼야 한다는 취지다.

반면 AI 업계는 인터넷에 축적된 방대한 디지털 콘텐츠를 학습에 활용할 때 개별 저작물마다 사용 허락을 받고 라이선스 계약을 체결하는 것은 현실적으로 어렵다고 주장한다. 미국 법무부도 AI 모델 학습에 필요한 방대한 콘텐츠에 일일이 라이선스를 적용하기 어렵다는 AI 업계의 주장에 힘을 실은 상태다.

이번 공방은 AI 학습에 저작권 콘텐츠를 활용할 수 있는 범위와 창작자에 대한 보상 기준을 둘러싼 문제로 확대되고 있다. 창작업계는 기술 발전을 이유로 저작권자의 허락과 보상 의무가 폭넓게 면제돼서는 안 된다고 주장하는 반면, AI 업계는 대규모 데이터 학습에 개별 라이선스를 적용하는 데 현실적인 한계가 있다고 맞서고 있다.

NYT의 저작권 관련 법적 대응도 언론사와 AI 기업 간 분쟁에 머물지 않고 확대되는 모습이다. NYT는 지난 2일 웹브라우저 업체 브레이브가 저작권 콘텐츠를 무단으로 수집해 AI 기업들에 제공했다며 소송을 제기했다.

AI 기술이 창작물을 학습하고 새로운 콘텐츠를 만들어내는 과정에서 저작권자의 권리를 어떻게 보호할 것인지는 AI 산업과 콘텐츠 산업의 관계를 좌우할 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.

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