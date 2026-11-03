포항시시설관리공단 신임 이사장에 도성현 전 복지국장 임명

경북 포항시시설관리공단 신임 이사장에 도성현 전 시 복지국장이 임명됐다. 임기는 3일부터 2029년 11월2일까지 3년이다.

3일 포항시 등에 따르면 도 이사장은 1983년 공직에 발을 디딘 후 시 연일읍장·대중교통과장·복지국장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

3일 경북 포항시청 대외협력실에서 박용선(오른쪽) 시장이 신임 도성현 포항시시설관리공단 이사장에게 임명장을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

다양한 행정 분야에서 쌓은 실무 경험과 조직 관리 역량을 바탕으로 공단 운영의 효율성을 높이고 시민 중심의 공공 서비스를 강화할 적임자로 평가받고 있다.

도 이사장의 임명은 9월 임원추천위원회 서류·면접 심사로 후보자로 지명된 후 10월 포항시의회 인사 청문회에 직무 수행 능력과 전문성 등을 검증하는 절차를 거쳤다.

시의회는 인사 청문 경과 보고서를 통해 도 신임 이사장에 대해 '적격' 의견을 제시했다.

도 이사장은 "안전 관리 체계를 더욱 공고히 하고 시민 눈높이에 맞춘 고객 중심 서비스 실현으로 신뢰받는 공단으로 거듭나겠다"고 말했다.

포항시설관리공단은 2011년 1월 출범했다. 시가 전액 출자한 자본금 2억원 규모로 종합운동장 등 시 74개 주요 공공시설과 사업을 위탁·관리하고 있다.

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