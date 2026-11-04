NC AI, 로봇용 초경량 AI 모델 개발

NC AI가 로봇과 산업용 장비에서 주변 공간과 물체를 인식하는 경량 인공지능(AI) 모델을 개발했다. 회사는 철강·조선·국방 분야 로봇에 적용해 현장작업을 지원할 계획이다.



NC AI는 3일 시각·언어모델(VLM) ‘배키 비전 3B’를 개발했다고 밝혔다. 연산 자원이 제한된 로봇이나 산업용 장비에 직접 탑재할 수 있도록 설계했다. 회사에 따르면 이 모델은 로봇·공간 이해 능력을 평가하는 벤치마크 3종에서 일반 응답 모드 기준 평균 63.8점을 기록했다. 비교 대상인 큐웬·미니스트랄 계열 공개 모델 6종보다 높은 점수다. 차트와 이미지 속 문자를 이해하는 평가에서도 비교 모델 중 최고점을 받았다.



배키 비전 3B는 4초 분량 영상에 담긴 8개 프레임을 함께 분석한다. 이를 통해 로봇의 움직임이나 작업 대상의 이동 경로를 파악하는 데 필요한 정보를 포착한다. NC AI는 모델이 산업현장을 이해하도록 용접 결함 이미지와 로봇·공간 추론 데이터 등을 학습시켰다. 용접에 특화한 추가 학습도 진행했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지