190억 한남더힐 품은 지 반년 만에…옥주현이 마주한 300억 대출 잔혹사

대한민국 최고 몸값의 뮤지컬 배우가 서울 신사동 사옥을 담보로 잡고 사들인 한남동 펜트하우스가 법원 경매에 넘어가게 됐다. 190억원이라는 한남더힐 역대 최고가 매입 타이틀을 쥔 지 불과 6개월 만에 벌어진 일이다. 서울서부지방법원이 내린 임의경매개시결정서에 적힌 채권자는 번듯한 시중은행이 아닌 한국금융자산관리대부였고 청구 금액은 21억7000만원 규모였다.

최고가 펜트하우스와 1인 법인 사옥, 톱스타가 마주한 300억 대출의 톱니바퀴. 네이버부동산·뮤지컬 ‘레베카’의 한 장면

대한민국에서 가장 폐쇄적이고 견고한 부촌으로 꼽히는 주택이 대부업체의 손을 거쳐 경매로 넘어갔다는 사실은 자본 시장의 서늘한 생리를 그대로 보여준다. 회당 수천만원의 출연료를 받는 톱스타가 왜 이런 자금 경색에 몰렸는지 그 내막을 파헤쳐 보면 레버리지 구조의 취약성이 고스란히 드러난다.

초고가 주택 매입을 뒷받침한 자금 조달은 철저하게 차입에 의존하는 방식에서 벽에 부딪혔다. 방탄소년단 멤버 진이 세운 동일 단지 최고가 기록보다 15억원을 더 얹어 사들인 복층 펜트하우스는 제1금융권의 대출 규제 벽에 가로막혔다. 법조계에서는 고가 주택 담보대출 규제로 은행 문턱을 넘기 어려워지자 급한 자금줄이 제2금융권과 대부업체 등으로 향했을 것으로 분석하고 있다.

자금을 끌어모으는 과정에서 동원된 것은 옥주현이 소유한 1인 법인 명의의 신사동 건물이었다. 해당 사옥의 시세 상승분을 담보로 잡고 한남동 펜트하우스를 공동담보로 묶어 연쇄적인 추가 대출을 일으킨 것이다. 금융가에서는 이처럼 두 부동산을 엮어 구성된 총 대출 규모가 300억원을 넘어설 것으로 추정한다. 특히 등기부상 설정된 근저당권의 채권최고액만 약 237억원에 달해, 초고가 자산을 담보로 한 차입 규모가 이미 한계에 도달했음을 방증한다.

법정 최고금리에 가까운 고금리 차입이 연달아 얹히면서 매달 감당해야 하는 이자만 2억원 안팎에 육박했을 것이라는 분석이 나온다. 연간 환산 시 20억원을 웃도는 거액에 맞먹을 것으로 추산되는 대목이다. 무대 위에서 압도적인 기량을 선보이던 톱스타가 무대 뒤에서는 매달 밀려드는 이자 압박을 안고 버텨야 했을 것으로 풀이된다.

숨만 쉬어도 연간 20억원이 공중으로 사라지는 기형적인 자금 조달의 셈법. 뮤지컬 ‘마타하리’의 한 장면

이 위태로운 레버리지 구조는 자산 시장의 냉각기와 함께 여지없이 흔들렸다. 수십억원의 티켓 파워를 지닌 톱 배우라 해도 공연 스케줄에 따라 발생하는 매출 변동성을 감당하기엔 벅찼을 것이라는 게 업계의 시선이다. 매달 밀려드는 억 단위의 이자 압박 속에서 유동성 위기는 결국 법원 경매라는 절차로 이어졌다. 여기에 최근 관할 구청(용산구청 세무관리과)으로부터 추가 압류 조치까지 당한 것으로 확인되며, 사태는 거대한 자금 시험대로 번지고 있다.

거래 절벽에 가로막힌 초고가 부동산은 위기의 순간 현금줄을 묶어버리는 치명적인 함정이 됐다. 뮤지컬 ‘레베카’의 한 장면

소속사 측은 신규 사업과 투자 유치 과정에서 발생한 일시적 채무 정리일 뿐이며 곧 대여금 상환이 이뤄질 것이라고 해명했다. 하지만 법원 경매 절차가 원만히 해결되지 않고 최종 낙찰로 이어질 경우, 신사동 사옥 등 기존 자산 운용 전반에 치명적인 타격으로 작용할 수 있다는 게 관계자들의 공통된 지적이다.

역대 최고가 타이틀을 쥐고 입성했던 한남더힐이 중대한 기로에 섰다. 이번 이슈는 오랜 세월 독보적인 기량을 쌓아 온 디바가 걸어온 생존의 궤적과 선명한 대비를 이룬다. 옥주현은 1998년 걸그룹 핑클의 메인보컬로 연예계에 발을 들인 이후 외모에 대한 세간의 평가를 오직 실력 하나로 돌파해 낸 전력이 있다. 체중 감량과 혹독한 발성 연습을 거쳐 뮤지컬계로 전향한 뒤 ‘엘리자벳’과 ‘레베카’ 같은 대형 작품을 흥행시키는 대체 불가능한 반열에 올랐다.

수많은 박수갈채가 멈춰 선 객석 뒤편, 자본의 냉정한 통제력은 감정마저 허락하지 않는다. 뮤지컬 ‘마타하리’의 공식 티저/콘셉트 영상 화면 캡처

하지만 스포트라이트 뒤의 삶은 순탄하지 않았다. 과거 요가 스튜디오 사업에 도전했다가 상당한 빚을 지고 법적 분쟁까지 겪기도 했다. 당시에도 동료들의 도움과 치열한 현장 속 성실함으로 채무를 모두 청산하고 일어섰던 경험이 있다. 자산 규모가 수백억원대로 커진 지금, 그녀는 다시 한번 레버리지로 인한 금융 리스크에 부딪혔다.

눈부신 조명이 꺼진 무대 뒤에서 수십억원의 이자 영수증과 마주한 옥주현의 모습은 무리한 차입으로 성을 쌓아 올린 이들에게 무거운 질문을 던진다. 아무리 철저한 자기 관리로 정상에 오른 주인공이라도 자본의 냉정한 통제력 앞에서는 예외가 될 수 없었다. 화려한 박수갈채 뒤에 가려져 있던 것은 수백억원대 리스크의 냉혹한 무게였다.

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