국립부경대 ‘세계 상위 2% 연구자’ 38명 배출

국립부경대가 세계 상위 2% 연구자에 38명을 배출하며 글로벌 연구 경쟁력을 입증했다. 지난해(32명)보다 6명 늘어난 것으로, 연구자들의 장기적인 학술 성과뿐만 아니라 최근 연구 영향력도 국제적으로 인정받은 것으로 평가된다.

부경대는 글로벌 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대가 발표한 ‘2026년 세계 상위 2% 연구자’ 명단에 소속 연구자 38명이 선정됐다고 3일 밝혔다.

부경대가 세계 상위 2% 연구자에 38명을 배출했다. 사진은 한어울터 분수 너머 대학본부 건물 전경. 국립부경대학교 제공

세계 상위 2% 연구자는 엘스비어와 스탠퍼드대가 글로벌 학술 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 바탕으로 전 세계 연구자들의 논문 피인용 수 등 연구 영향력을 종합 분석해 선정한다. 연구자의 장기적인 학술성과를 평가하는 생애업적 부문과 직전 연도 연구 성과를 기준으로 하는 단일연도 부문으로 나뉜다.

부경대는 이번 선정에서 생애업적 부문 20명, 단일연도 부문 34명이 이름을 올렸다. 두 부문에 중복 선정된 연구자 16명을 제외하면 모두 38명이다. 생애업적 부문은 정완영, 최재수, 정운주, 제재영, 서효진, 양보석, 정원교, 배성철, 장병용, 박진한, 이지열, 김정환, 홍지상, 정귀택, Ahmad Rafiq, 곽재섭, 김정태, 전병수, Cheepu Muralimohan, 전성즙이 선정됐다.

단일연도 부문에는 Khan Fazlurrahman, 정운주, 하지환, 장병용, Cheepu Muralimohan, Ahmad Rafiq, 채수종, 정원교, 최재수, Mondal Sudip, 김영목, 정완영, 제재영, 전병수, 배재웅, 김정환, Bui The Huy, 김정태, 박진한, 정금재, 이송이, 양보석, Liu J. Jay, Surendhiran Duraiarasan, 배성철, Patil Maheshkumar Prakash, 정귀택, 조낙은, Tabassum Nazia, 박상혁, 이지열, 양현경, Shanmugam Mahalingam, 박세정이 포함됐다.

한편 부경대는 대학알리미의 2026년 8월 정보공시(2025년 기준)에서 전임교원 1인당 연구비 수혜실적이 부산지역 4년제 대학 가운데 1위를 기록하는 등 지역 대표 연구중심대학으로서 입지를 다지고 있다.

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