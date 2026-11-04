타린로즈, 롯데백화점 영등포점 입점…13일 청량리점 오픈

사진=선봉인더스트리 제공

선봉인더스트리(대표 박상용)가 전개하는 미국 컴포트 슈즈 브랜드 '타린로즈(TARYN ROSE)'가 지난 3일 롯데백화점 영등포점에 입점했다. 오는 13일에는 롯데백화점 청량리점에도 매장을 열며 백화점 유통 채널을 확대한다.

이번 입점은 지난 10월 롯데백화점 본점에서 진행한 브랜드 첫 백화점 팝업스토어 운영 이후 추진됐다.

회사 측에 따르면 본점 팝업스토어는 오픈 한 달 만에 누적 매출 2억원 이상을 기록했으며, 같은 기간 본점 슈즈 브랜드 가운데 가장 높은 매출을 올렸다. 당초 11월 1일까지였던 운영 기간도 11월 30일까지 한 달 연장했으며 추가 연장도 검토하고 있다.

이번 입점으로 타린로즈는 롯데백화점 본점에 이어 영등포점, 청량리점까지 서울 내 오프라인 접점을 확대한다. 온라인 중심으로 브랜드를 전개해 온 타린로즈는 백화점 채널을 통한 제품 체험 기회와 오프라인 유통을 늘린다는 계획이다.

사진=선봉인더스트리 제공

타린로즈는 1998년 미국 정형외과 전문의 출신 타린 로즈(Taryn Rose) 박사가 창립한 브랜드다. 발의 구조를 고려한 설계와 소재 연구를 바탕으로 편안함과 디자인을 함께 고려한 신발을 지향한다.

타린로즈 관계자는 “본점 팝업스토어를 통해 제품을 직접 신어보고 싶어 하는 고객들의 관심을 확인할 수 있었다”며 “이번 영등포점과 청량리점 입점을 통해 오프라인에서 제품을 직접 접할 수 있는 기회를 확대하고자 한다. 앞으로도 백화점을 중심으로 오프라인 채널을 확대해 고객 접점을 넓혀 나갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지