AI로 구강노쇠 진단, 학생은 연구·창업 성과… 선문대 치위생학과 ‘두각’

선문대학교 치위생학과가 학술연구와 정책 개발, 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어, 학생 창업 등 다양한 분야에서 잇따라 성과를 내며 주목받고 있다.

교수진은 초고령사회에 대비한 구강건강 정책과 AI 기반 구강노쇠 진단기술을 연구하고, 학생들은 학술대회와 창업경진대회에서 전공 지식을 연구·사업 아이디어로 발전시키고 있다. 교수의 연구성과가 학생들의 연구·창업 역량으로 이어지는 선순환형 교육체계가 자리를 잡았다는 평가다.

선문대 치위생학과 심연수(왼쪽 세번째) 교수의 지도를 받은 학생들이 ‘2026 한국치위생과학회 종합학술대회’ 학생 학술포스터 발표 부문 동상을 받았다. 선문대 제공

선문대는 지난달 31일 경기 수원 광교 덴티움 지식산업센터에서 열린 ‘2026 한국치위생과학회 종합학술대회’에서 치위생학과 교수와 학생들이 최우수상과 동상을 동시에 받았다고 3일 밝혔다.

‘미래 치위생을 디자인하다’를 주제로 열린 학술대회에서 최용금 교수는 신선정 강원대 교수와 공동 수행한 ‘일본 치과 진료보수 개정에 따른 구강기능관리 제도의 변화와 한국 구강기능관리 수가체계 개발 방향에 관한 연구’로 회원 연구 포스터 발표 부문 최우수상을 받았다.

연구팀은 일본의 구강기능관리 제도와 진료보수 체계 변화를 분석하고 이를 토대로 국내 구강기능관리 수가체계의 발전 방향을 제안했다. 기대수명 증가로 씹기와 삼키기 등 구강기능 저하를 조기에 발견하고 관리하는 일이 중요해진 가운데, 예방적 구강관리를 제도권 의료서비스에 반영할 근거를 제시했다는 데 의미가 있다.

최 교수는 “초고령사회에서 구강기능 유지와 예방적 관리는 건강한 노후를 위한 중요한 요소”라며 “이번 연구가 국내 구강기능관리 제도와 수가체계 발전의 기초자료로 활용되길 기대한다”고 말했다.

최 교수는 노인의 방문 구강건강관리 가이드라인이 현장에 정착하는 데 기여한 공로로 2024년 보건복지부 장관 표창도 받았다. 당시 연구는 거동이 불편한 노인에게 보건소 중심의 방문 구강관리 서비스를 제공하기 위한 근거와 실행방안을 마련하는 데 초점을 맞췄다. dental.sunmoon.ac.kr

선문대 치위생학과 최금용 교수(오른쪽)와 신선정 교수가 ‘2026 한국치위생과학회 종합학술대회’에서 교수진 연구 포스터 발표 부분 최우수상을 수상했다. 선문대 제공

현재는 한국연구재단의 지원을 받아 2026년부터 2031년까지 ‘센서데이터 기반 AI 구강노쇠 정밀진단 및 개인맞춤 구강운동 플랫폼’을 개발하고 있다. 센서로 구강기능을 측정하고 AI로 고령자의 구강노쇠 위험을 분석해 개인별 운동 프로그램을 제공하는 연구다. 치위생학을 정책과 공학, AI 기술로 확장하는 시도다.

학생들의 연구역량도 함께 인정받았다. 심연수 교수의 지도를 받은 강지수·김채웅·최영아·편서연·황은정 등 4학년 학생 5명은 보건계열 학생들의 진로 선호도와 취업 불안, 직업준비 행동 및 취업 가치관을 분석한 연구로 학생 학술포스터 발표 부문 동상을 받았다. 학생들이 직접 연구 주제를 정하고 조사·분석과 발표까지 수행해 보건계열 대학생의 취업교육 개선에 필요한 기초자료를 제시했다. 전공수업에서 배운 연구방법론이 실제 학술성과로 이어진 사례다.

선문대 치위생학과의 강점은 연구실과 임상실습에 머물지 않고 전공지식을 창업과 디지털 헬스케어로 확장한다는 점이다.

치위생학과 학생들이 컴퓨터·디지털콘텐츠 전공 학생들과 구성한 융합 창업팀 ‘DENTINA’는 올해 선문창업경진대회에서 최우수상을 받았다. 스마트폰과 구강 촬영장치, AI 영상분석을 활용해 치태와 충치 위험, 잇몸 상태를 시각화하고 맞춤형 관리법을 제공하는 플랫폼을 제안했다. 치과와 보건소, 학교 구강보건교육 현장까지 활용 가능성을 넓힌 점이 좋은 평가를 받았다.

앞서 치위생학과 창업동아리 ‘치아리더’는 2024년 교내 창업 아이디어 경진대회 대상을 받았고, 지난해에도 치위생학과와 컴퓨터공학과 학생들의 융합팀이 기술창업 분야에서 우수한 성적을 거뒀다. 아이디어를 지식재산권과 창업모델로 발전시키며 전공 기반 문제해결 역량을 키우고 있다.

임상교육도 현장 중심으로 운영한다. 실제 치과진료 환경을 구현한 구강보건센터와 시뮬레이션 교육을 활용하고, 수기구 스케일링 경진대회를 통해 치석 탐지와 제거 등 핵심 술기 능력을 점검한다. 산학협력 기관과 연계한 임상실습과 국가시험 대비 교육도 병행하고 있다.

심 교수는 “교수진뿐 아니라 학부생들의 연구성과까지 함께 인정받아 더욱 뜻깊다”며 “학생들이 전공 전문성과 연구역량을 키우고 치위생 분야의 새로운 문제를 해결할 수 있도록 교육·연구 활동을 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

선문대 치위생학과는 임상실무 능력을 갖춘 치과위생사 양성을 넘어 고령사회 구강건강 정책과 AI 진단, 디지털 헬스케어 및 창업까지 교육·연구 영역을 넓혀갈 계획이다.

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