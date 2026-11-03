꼬막·대구·방어에 귤·유자까지…11월 새롭게 맛보는 제철 식재료

11월의 제철 식재료들. 생성형 AI로 만든 이미지

찬 바람이 불기 시작하는 11월은 겨울철 별미로 꼽히는 수산물과 향긋한 제철 과일, 김장철 채소가 식탁을 채우는 시기다.

바다에서는 꼬막과 대구, 홍합, 가리비 등이 맛을 더하고 방어와 과메기도 겨울철 별미로 주목받는다. 과일로는 귤과 유자, 키위 등이 출하되며 배추와 무, 시금치 등 채소도 다양한 요리에 활용하기 좋다.

계절이 바뀌면서 맛과 식감이 무르익는 11월. 바다의 풍미부터 상큼한 과일과 든든한 채소까지 새롭게 즐길 수 있는 제철 식재료를 알아봤다.

◆ 꼬막·대구·홍합·방어…겨울 바다의 풍미 더하는 수산물

꼬막은 늦가을부터 겨울까지 즐기기 좋은 대표적인 조개류다. 쫄깃한 식감과 진한 감칠맛이 특징이며 단백질과 철분 등 영양소를 함유하고 있다. 삶아서 양념장을 곁들이거나 꼬막비빔밥, 꼬막무침 등으로 활용할 수 있다.

꼬막을 고를 때는 껍데기가 깨지지 않고 단단히 닫혀 있는지 살펴야 하며, 조리 전에는 흐르는 물에 깨끗이 씻는 것이 좋다.

대구는 찬바람이 불기 시작하는 늦가을과 겨울에 즐기기 좋은 생선이다. 담백하고 부드러운 살이 특징으로 탕이나 찜, 구이 등 다양한 요리에 활용된다. 특히 무와 미나리 등을 넣어 끓인 대구탕은 시원하고 개운한 국물 맛을 즐기기 좋다.

신선한 대구는 눈이 맑고 아가미 색이 선명하며 살에 탄력이 있는 것을 고르는 것이 좋다.

홍합과 가리비도 11월 식탁에 올리기 좋은 수산물이다. 홍합은 특유의 감칠맛으로 국물 요리에 자주 활용되며 홍합탕이나 파스타, 찜 등으로 즐길 수 있다. 가리비는 달큰한 맛과 부드러운 식감이 특징으로 찜이나 구이로 조리하면 재료 본연의 풍미를 살릴 수 있다. 두 수산물 모두 껍데기가 깨지지 않고 신선한 향이 나는 것을 선택하는 것이 좋다.

방어는 겨울철 대표적인 생선으로, 찬 바람이 불면서 지방이 올라 고소한 풍미가 두드러진다. 회로 먹으면 부드러운 식감과 진한 맛을 즐길 수 있으며 구이나 조림으로도 활용할 수 있다. 과메기 역시 늦가을부터 겨울까지 찾는 별미다. 꽁치나 청어를 얼렸다 녹이는 과정을 반복해 말린 식품으로, 김과 미역, 쪽파, 마늘 등을 곁들이면 특유의 풍미를 즐길 수 있다.

◆ 귤·유자·키위…상큼한 맛과 향으로 채우는 겨울 과일

귤은 11월부터 본격적으로 즐기기 좋은 대표적인 겨울 과일이다. 과즙이 풍부하고 새콤달콤한 맛이 특징이며 비타민C와 식이섬유 등을 함유하고 있다. 껍질을 벗겨 간편하게 먹을 수 있고 샐러드나 주스, 디저트에도 활용할 수 있다.

귤을 고를 때는 껍질에 상처가 적고 색이 고르며 손으로 들었을 때 적당히 묵직한 것을 살펴보면 좋다.

유자는 11월을 대표하는 향긋한 과일이다. 독특한 향과 상큼한 신맛이 특징으로 비타민C 등을 함유하고 있다. 과육뿐 아니라 껍질의 향도 풍부해 유자청이나 유자차, 드레싱 등에 활용하기 좋다. 따뜻한 물에 유자청을 타면 쌀쌀한 날 즐기기 좋은 음료가 되고, 생선 요리에 유자즙을 더하면 상큼한 풍미를 낼 수 있다.

유자를 고를 때는 껍질이 단단하고 상처가 적으며 향이 진한 것을 선택하는 것이 좋다.

키위도 늦가을부터 겨울까지 즐기기 좋은 과일이다. 새콤달콤한 맛과 부드러운 과육이 특징이며 비타민C와 식이섬유 등을 함유하고 있다. 생과로 먹거나 요거트와 샐러드에 곁들이기 좋고 주스나 디저트 재료로도 활용할 수 있다. 단단한 키위는 실온에서 숙성한 뒤 먹으면 되고, 적당히 말랑해졌을 때 냉장 보관하면 신선도를 유지하는 데 도움이 된다.

◆ 배추·무·시금치·연근…김장철과 겨울 식탁의 주인공

배추와 무는 김장철인 11월을 대표하는 채소다. 배추는 수분이 풍부하고 아삭한 식감이 특징이며 김치와 겉절이, 국, 전 등 다양한 요리에 활용된다. 배추를 고를 때는 잎이 단단하게 모여 있고 겉잎에 상처가 적으며 속이 알찬 것을 살펴보면 좋다.

무는 시원하고 아삭한 식감이 특징으로 국과 찌개, 조림, 무생채 등 쓰임새가 다양하다. 생선조림이나 고기 요리에 넣으면 재료의 맛이 배어들고 국물에도 시원한 맛을 더한다. 무를 고를 때는 표면이 매끄럽고 단단하며 들었을 때 묵직한 것을 선택하는 것이 좋다.

시금치도 찬바람이 불기 시작하는 늦가을과 겨울에 즐기기 좋은 채소다. 비타민과 엽산, 철분 등 다양한 영양소를 함유하고 있으며 나물과 국, 무침 등으로 활용할 수 있다. 살짝 데쳐 무치면 부드러운 식감을 살릴 수 있고 된장국에 넣어 끓여도 좋다. 잎이 선명한 녹색을 띠고 시들거나 누렇게 변한 부분이 적은 것을 고르는 것이 좋다.

연근은 아삭한 식감과 은은한 단맛이 특징인 뿌리채소다. 구멍이 뚫린 독특한 단면과 단단한 식감으로 조림이나 튀김, 볶음 등에 활용된다. 식이섬유와 비타민C 등을 함유하고 있으며 얇게 썰어 식초물에 담가두면 갈변을 줄이는 데 도움이 된다. 연근을 고를 때는 표면에 상처가 적고 단단하며 묵직한 것을 선택하는 것이 좋다.

제철 식재료는 계절에 따라 맛과 식감이 좋아지고 다양한 요리로 즐길 수 있다는 장점이 있다. 특정 식품의 효능에만 기대기보다는 여러 식품을 골고루 섭취하고 개인의 건강 상태와 알레르기 여부 등을 고려해 식단을 구성하는 것이 중요하다. 깊어가는 가을과 다가오는 겨울, 11월 제철 식재료로 계절의 풍미를 즐겨보는 것도 좋다.

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