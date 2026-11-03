하키 전국 정상 이어 배드민턴·축구도 입상…아산고 ‘스포츠 저력’

충남 아산고등학교가 하키부의 전국대회 우승에 이어 학교스포츠클럽 배드민턴과 축구에서도 전국 입상 성적을 거뒀다. 전문선수를 육성하는 엘리트 체육과 일반 학생들이 참여하는 학교스포츠클럽이 나란히 성과를 내며 학교 스포츠의 저변과 경쟁력을 보여줬다.

아산고는 충남 대표로 출전한 제19회 전국학교스포츠클럽 축전에서 배드민턴 준우승과 축구 3위를 차지했다고 밝혔다. 두 팀은 시·도 대회를 거쳐 전국 무대에 올라 다른 지역 대표들과 기량을 겨뤘다.

제19회 전국학교스포츠클럽 축전에서 배드민턴 준우승을 차지한 아산고 학생들.

먼저 입상 소식을 전한 것은 배드민턴팀이다. 지난달 24∼25일 열린 대회에서 8강에 진출한 아산고는 경북 포항중앙고를 꺾은 뒤 준결승에서 전남 영광고를 제압하며 결승에 올랐다.

제주 한림항공우주고와 만난 결승에서는 마지막까지 접전을 펼쳤으나 패해 준우승으로 대회를 마쳤다. 앞서 지난 7월 아산교육장배 학교스포츠클럽 배드민턴대회에서 설화고·삼성고·이순신고를 상대로 3전 전승을 거뒀던 아산고는 충남 대표를 거쳐 전국 2위까지 올라섰다.

축구팀도 지난달 29∼30일 열린 대회에서 전국 3위에 올랐다. 조별리그를 통과한 아산고는 8강에서 광주동성고를 2-1로 꺾고 준결승에 진출했다.

제19회 전국학교스포츠클럽 축전에서 축구 3위를 차지한 아산고 학생들.

충북 옥천고와 맞붙은 준결승에서는 전후반을 0-0으로 마친 뒤 승부차기에서 아쉽게 패했다. 결승 진출에는 실패했지만, 전국 4강에 이름을 올리며 지역대회에서 다져온 조직력을 입증했다.

이번 성과는 지난 7월 하키부의 전국 제패와 맞물려 의미를 더한다. 아산고 하키부는 제37회 문화체육관광부장관기 전국하키대회 남자고등부 준결승에서 광주제일고를 5-0으로 꺾고, 결승에서 용산고를 상대로 우승을 차지했다. 결승 정규시간을 3-3으로 마친 뒤 승부치기에서 4-1로 이겼다.

하키부가 전문선수들의 경기력을 통해 전국 정상에 올랐다면, 배드민턴과 축구 학교스포츠클럽은 학생들이 함께 운동하며 쌓은 팀워크를 전국 무대의 성과로 연결했다. 서로 다른 형태의 학교 체육이 함께 결실을 본 셈이다.

김범진 교장은 “충남 대표로 나서서 전국이라는 큰 무대에서 최고의 기량을 뽐낸 우리 배드민턴, 축구팀 학생들이 진심으로 자랑스럽다”며 “마지막 순간까지 서로를 의지하며 포기하지 않고 땀 흘린 선수들의 투지는 그 어떤 금메달보다 찬란하고 값진 성과”라고 말했다.

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