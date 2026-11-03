기름때 범벅...전북 배달 전문 음식점 50곳 중 13곳 ‘위생 불량’

전북 지역 배달 전문 음식점 50곳 중 13곳이 조리실 청결 불량 등 위생 관리가 불량한 것으로 드러나 관리 강화가 요구된다.

전북도 특별사법경찰과는 지난달 12일부터 30일까지 배달 전문 음식점 50곳을 대상으로 위생 실태를 기획 단속해 식품위생법 위반 업소 13곳을 적발했다고 3일 밝혔다.

전북도 특별사법경찰과가 기획 단속해 적발한 배달 전문 음식점 위생 불량 상태. 왼쪽은 조리실 냉장고 내부와 기름 범벅이 된 조리대 후드. 전북도 제공

주요 위반 내용은 조리실 위생 불량 등 위생적 취급 기준 위반이 9곳으로 가장 많았다. 이어 폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반 2곳, 영업자 준수사항 위반 1곳, 종사자 건강진단 미시행 1곳 등이다.

이번 단속은 배달 음식 수요가 늘면서 소비자가 조리 환경과 위생 상태를 직접 확인하기 어려운 배달 전문 음식점의 관리 실태를 점검하고 먹거리 안전 사각지대를 예방하기 위해 추진됐다.

도는 적발 업소를 관할 시·군에 통보하고 관련 법령에 따른 행정처분과 함께 지속적인 위생 점검을 요청했다. 앞으로도 배달 음식 소비 경향과 위생 취약 분야를 고려한 기획 단속을 이어갈 방침이다.

전북도 특별사법경찰과 관계자는 “배달 음식 소비가 일상화된 만큼 소비 경향을 반영해 단속 대상을 지속적으로 확대하고 위생 사각지대가 발생하지 않도록 할 것”이라고 말했다.

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