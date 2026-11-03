‘박카스’ 동아제약 등 ‘K-수출스타’ 기업 수출 34% 증가…첨단산업 53% 급증

정부가 수출 유망 중소·중견기업을 육성하기 위해 올해 도입한 ‘K-수출스타’ 사업 참여기업들의 수출액이 지난해보다 34% 증가한 것으로 나타났다.

산업통상부는 K-수출스타 사업에 참여한 100개 기업의 올해 1~9월 수출액이 총 8억2000만달러로, 지난해 같은 기간보다 34% 늘었다고 3일 밝혔다.

산업별로는 인공지능(AI)·디지털·전자, 반도체·이차전지 등 첨단산업 분야의 수출 증가율이 53%로 가장 높았다. 화장품·식품 등 소비재 분야는 37%, 기계·자동차·조선 등 주력산업 분야는 17% 증가했다. 참여기업 가운데 중소기업 92개사의 수출 증가율은 35%를 기록했다.

K-수출스타는 성장 잠재력이 높은 중소·중견기업을 연간 수출 1000만달러 이상의 중추기업으로 육성하는 사업이다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역보험공사 등 5개 전문기관이 해외마케팅과 수출금융, 인증·특허, 연구개발(R&D) 등을 종합 지원한다.

산업부는 내년도 사업예산과 지원 대상을 확대하고 지방자치단체와 업종별 협·단체, 중소벤처기업부 등과 연계해 신규 참여기업 발굴에도 나설 계획이다.

산업부는 이날 서울 동대문구 동아제약을 방문해 수출 성과와 현장 애로사항도 점검했다. 동아제약은 해당 사업을 활용해 가그린과 판피린 등의 제품을 중심으로 베트남·중국·몽골 시장 진출을 추진하고 있으며 올해 1000만 달러 수출 달성이 예상된다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “지역과 업종에 관계없이 제2, 제3의 수출스타가 탄생할 수 있도록 ‘모두의 수출’을 실현하겠다”고 말했다.

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