충남TP, 천안서 ‘중부권 도시모빌리티 아카데미&잡페어’ 개최

충청권 청년들이 지역기업의 기술을 배우고 현직자와 취업 준비 방향을 함께 모색하는 자리가 마련됐다.

대학 전공과 지역의 경계를 넘어 미래모빌리티 산업을 이해하고, 지역 안에서 진로와 성장 기회를 찾도록 돕는 시도다.

충남테크노파크가 지난달 30일 신라스테이 천안에서 개최한 중부권 도시모빌리티 아카데미&잡페어.

충남테크노파크는 지난달 30일 신라스테이 천안에서 ‘중부권 도시모빌리티 아카데미&잡페어’를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 ‘5극 3특 청년 성장이음 프로젝트’의 일환으로 열렸다. 산업통상부와 대전·세종·충남·충북이 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 지역혁신클러스터육성사업을 통해 마련됐다.

핵심은 산업교육과 진로 탐색의 연결이다. 지역별 특화산업과 기술을 배우는 ‘아카데미’에 기업 현직자의 취업상담·직무멘토링을 제공하는 ‘잡페어’를 결합했다. 충청권 4개 시·도의 대학과 기업, 혁신기관이 교육자원과 현장 경험을 공유하며 공동 인재양성에 나섰다는 의미도 있다.

아카데미에서는 지역 특화산업 분야 기업들이 기술과 현장 사례를 중심으로 미래모빌리티 관련 융복합 교육을 진행했다. 학생들은 서로 다른 산업과 기술이 어떻게 연결되는지 살펴보고, 자신의 전공을 미래산업에 접목할 가능성을 탐색했다.

잡페어에는 대전의 지엔소프트·파이버프로, 세종의 에이텍모빌리티·코아비스, 충남의 동서기공·대열보일러, 충북의 현대포리텍·파워로직스 등 혁신기업 8개사가 참여했다. 기업들은 주요 사업과 직무를 소개하고 실제 업무에 필요한 역량과 채용 관련 정보를 안내했다.

충남대·목원대·고려대·국립공주대·한국기술교육대·국립한국교통대·청주대 등 7개 대학 학생들은 기업 현직자들과 만나 직무별 특성과 취업 준비 방법을 물었다. 전공과 관심 분야를 기업의 실제 업무와 연결해 보며 진로 계획을 구체화했다.

충남TP는 이번 행사를 계기로 충청권 교육자원과 기업 네트워크를 연계하는 협력을 강화할 방침이다. 청년에게는 지역기업을 이해하고 취업을 준비할 기회를 제공하고, 기업에는 산업현장에 필요한 인재를 만날 수 있도록 지원한다는 구상이다.

소명수 충남TP 정책기획본부장은 “AI를 중심으로 산업이 빠르게 변화하는 만큼 인재양성도 지역과 전공의 경계를 넘어 산업현장의 수요에 맞춰 혁신해야 한다”며 “중부권 4개 지역의 교육자원과 기업 네트워크를 연결하는 초광역 협력을 강화해 청년의 배움이 지역기업 취업으로, 기업의 인재 확보가 지역산업의 경쟁력 강화로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.

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