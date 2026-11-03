시몬스, 신세계백화점 대전점에 '뷰티레스트 블랙' 팝업스토어 오픈

시몬스 신세계백화점 대전점 '뷰티레스트 블랙' 팝업스토어 전경. (사진=시몬스 제공)

수면 전문 브랜드 시몬스가 대전시 유성구 신세계백화점 대전점에 '뷰티레스트 블랙 팝업스토어'를 열었다. 팝업스토어는 오는 15일까지 운영된다.

신세계백화점 대전점은 지난해 개점 4년 만에 연매출 1조원을 돌파한 중부권 첫 백화점이다. 충청·전북 등 중부권에서 방문객을 유치하는 광역 상권을 형성하고 있다.

시몬스는 백화점 1층에 팝업스토어를 마련하고 '뷰티레스트 블랙' 주요 제품을 선보인다. 매트리스는 '켈리', '데보라', '브리짓' 등을 전시하고, 프레임은 2026년 F/W 시즌 신제품 '비쓰리(B3)'를 비롯해 '라시드', '올로 클래식' 등을 배치했다.

뷰티레스트 블랙은 2016년 출시된 시몬스의 최상위 매트리스 라인이다. 국내 주요 특급호텔 스위트룸 등에 적용됐으며, 올해 5월에는 출시 이후 처음으로 월 판매량 600개를 넘어섰다.

시몬스는 최근 포스코, 고려제강 등과 업무협약(MOU)을 맺고 매트리스용 핵심 소재 공동 개발과 공급망 구축 등을 추진하고 있다.

제품 안전과 관련해서는 라돈·토론 안전제품 인증과 환경표지인증, 난연 매트리스, UL 그린가드 골드 인증, 더마테스트 엑설런트 등급 등을 적용하고 있다.

팝업스토어에서 구매한 제품에는 시몬스의 자체 배송 서비스를 제공한다. 지정한 날짜에 제품을 받을 수 있는 '지정일 배송 서비스'와 매주 수요일 밤 10시까지 배송하는 '이브닝 배송 서비스'도 운영하고 있다.

팝업스토어 오픈을 기념한 할인과 사은품 행사도 진행한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며 소진 시 조기에 종료될 수 있다. 현재 진행 중인 시몬스 프로모션 혜택도 함께 적용된다.

방문 고객을 대상으로 한 '스내피' 사진 인화 이벤트와 매트리스 구매 상담 고객에게 시몬스 굿즈를 제공하는 '가챠머신 이벤트'도 진행한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지