어제는 버텼는데…코스피·코스닥 장초반 3%대 동반 ‘급락’

미국 증시에서 주요 기술주가 급락한 여파로 3일 코스피·코스닥 지수가 장초반 3%대 동반 급락세를 보이고 있다. 인공지능(AI) 수익성에 대한 시장의 의구심이 재차 불거진 데다 미국 중간선거를 하루 앞두고 관망 심리가 커진 결과로 풀이된다.

3일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시45분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 214.13포인트(3.65%) 내린 5644.95를 기록 중이다. 지수는 전장보다 143.89포인트(2.46%) 하락한 5715.19로 출발한 뒤 낙폭을 확대하고 있다.

코스피가 하락 출발한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장보다 143.89포인트(2.46%) 내린 5,715.19로 출발했다. 코스닥도 전장보다 15.45포인트(2.10%) 하락한 718.91이다. 연합뉴스

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4487억원, 3470억원을 팔아치우며 지수를 끌어내리고 있다. 개인 홀로 7574억원을 순매수하며 물량을 받아내고 있다.

간밤 뉴욕 증시에서는 애플 등 대형 기술주 실적 발표와 미국 중간선거에 대한 경계감 속에 AI 투자 수익성 우려가 확산하며 나스닥 종합지수가 1.07% 하락했다.

엔비디아(-1.26%)와 AMD(-7.52%), 인텔(-8.83%) 등이 줄줄이 하락하며 필라델피아 반도체 지수는 3.37% 급락했다. 서상영 미래에셋증권 상무는 “미국 중간선거를 앞두고 데이터센터 규제 우려가 부각된 점이 국내 반도체 업종 변동성의 확대 요인”이라며 “미국 반도체 업종 부진과 선거 경계로 매물 소화는 불가피할 것”이라고 짚었다.

국내 시가총액 상위 종목들도 대부분 파란불을 켰다. 삼성전자는 4.69% 급락한 21만8250원에, SK하이닉스는 5.37% 빠진 139만3000원에 거래 중이다. SK스퀘어(-5.58%), 삼성전기(-3.52%), 현대차(-3.31%), 삼성생명(-6.07%) 등도 내림세다. 삼성바이오로직스는 3.73% 오르며 홀로 강세를 띠고 있다.

같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 23.70포인트(3.23%) 하락한 710.66을 나타내고 있다. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 819억원, 703억원을 순매도 중이고 개인만 1656억원을 사들이고 있다.

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